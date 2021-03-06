لاعبة ايلامية تحصد الذهب في المسابقات الإيرانية للرماية

شفق نيوز/ تمكنت لاعبة الرماية الايلامية آرمينا صادقيان من احراز الوسام الذهبي في مسابقات الرماية على مستوى ايران التي اقيمت في العاصمة طهران.

وأشار مدير عام الرياضة والشباب في محافظة إيلام مظفر الشعائي، إلى تألق الرامية الإيلامية خلال مسابقات البطولة الوطنية في ايران.

وقال إن المسابقة أقيمت اليوم السبت بحضور رياضيين من جميع أنحاء البلاد في محافظة طهران.

وذكر أن أرمينا صادقيان فازت بذهبية المسابقة، مؤكداً على ان هذه الرامية الايلامية في فئة الشباب وفي فئة الرماية الحرة من بندقية الرياح وتفوقت مرة أخرى على منافساتها.

وأشار المدير العام للرياضة والشباب في إيلام إلى أن أرمينا صادقيان، وهي رياضية بارزة في إيلام، قد فازت مسبقا بالترشح للالعاب الاولمبية.