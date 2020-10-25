كورونا يغيّب رئيسة منظمة الكورد الفيليين لحقوق الإنسان

شفق نيوز/ توفيت رئيس منظمة الكورد الفيليين لحقوق الإنسان في محافظة السليمانية الخبيرة الجيولوجية نظيرة إسماعيل كريم يوم الاحد عن عمر ناهز 67 عاما بسبب مضاعفات المت بها اثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عامر مراد عضو مؤسسة جمعية "كرمسير" للكورد الفيليين والمتخصص بمرض كورونا في مستشفى "الشهيد آسو" بالسليمانية، لوكالة شفق نيوز، ان الراحلة نُقلت الى المستشفى أمس السبت جراء تدهور حالتها الصحية، وتوفت صباح اليوم في ردهة العناية المركزة بمضاعفات COVID-19 بعد تأثيره على جهازها التنفسي.

و ولدت نظيرة إسماعيل كريم في عائلة كوردية فيلية في بغداد في عام 1953، واكملت دراستها الابتدائية، والثانوية والاعدادية هناك.

ودخلت كريم كلية العلوم عام 1970 في قسم الجيولوجيا، وحصلت على البكلوريوس بالجيولوجيا العامة وتخصصت بعلم المتحجرات.

وتعينت في نوفمبر 1974 معيدة في قسم هندسة النفط /كلية الهندسة/ جامعة بغداد. وهي تجيد اللغات الكوردية والعربية والانكليزية والفارسية.

وتمّ تهجير الراحلة واسرتها الى إيران في مطلع ثمانينات القرن المنصرم في حملة التسفير والتهجير التي قادها النظام السابق ضد الكورد الفيليين.

وعملت معاونة السفير القطري بطهران لفترة سبعة أشهر. ومن ثم مترجمة للغات الأنكليزية والفارسية والعربية في السفارة ذاتها لفترة عشرة أعوام لغاية عودتها الى العراق في عام 2004.

وترجمت نحو أكثر من عشرين كتاباً في المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والادبية ضمن عملها في السفارة.

وبعد عودتها إلى العراق اصبحت عضو إداري في المجلس العام للكورد الفيليين فرع بغداد، وعملت مديرة مكتب المعهد العراقي للسلام IIP وهو فرع بغداد للمركز العالمي للمصالحة International Centre for Reconciliation IRC ) ) وعضو في الهيئة التنفيذية واللجنة المالية في المعهد المذكور .

و واصلت الراحلة العمل في مجال الترجمة والبحث في شؤون الكورد الفيليين اضافة الى تخصصها الجيولوجيا لديها اعمال ادبية في مجال الشعر والنثر اضافة الى العديد من المقالات السياسية والاجتماعية سخّرتها للتعبير عن معاناة شريحتها وإيصال صوتهم.