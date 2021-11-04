كورد بغداد و"شفق" في مهرجان الكتب بدهوك

شفق نيوز/ قدم الكاتب والصحفي ماجد سوره ميري مدير قسم التأليف والنشر في دار الثقافة والنشر الكوردية محاضرة تحت عنوان "دور كورد بغداد في المسيرة الثقافية الكوردية" قدم فيها نبذة عن تاريخ التواجد الكوردي في بغداد ودور علمائهم ومثقفيهم وادبائهم وفنانيهم في الساحة الثقافية باللغتين العربية والكوردية.

جاء ذلك خلال مهرجان الكتب الذي تقيمه دار الثقافة والنشر الكوردية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار الاتحادية بالتعاون مع جامعة نوروز وبمشاركة دار الشؤون الثقافية العامة ودار المأمون للترجمة والنشر وعدد من دور النشر في محافظة دهوك.

وقال سوره ميري ان الوجود الكوردي في بغداد يعود الى سنوات التأسيس الاولى لبغداد اذ ساهم بناؤوهم وعمالهم في بناء المدينة الجديدة التي بناها الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور وسكن الكثيرون منهم فيها، مضيفا ان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي شهد بناء المدرسة النظامية على يد الوزير السلجوقي نظام الملك السلجوقي والتي احتضنت اكثر من ستة الاف طالب علم من بينهم عدد كبير من الطلبة الكورد الذين نبغ من بينهم اكثر من خمسة وعشرين عالما معروفا.

وسكن اكثر الطلبة والعلماء الكورد في بغداد وبقوا فيها.

وتابع ان الكورد الفيليين هم الجماعة الكوردية الثانية التي سكنت في بغداد واسهموا الحياة الاجتماعية والتجارية والثقافية فيها بالاضافة الكورد الذين رحلهم النظام السابق الى الوسط والجنوب بعد المؤامرة الدولية على الثورة التحررية للشعب الكوردستاني بقيادة الملا مصطفى بارزاني.

وشكل الكورد بذلك مجتمعا محليا في عدد من مناطق العاصمة بغداد في شارع غازي (الكفاح) والصدرية وباب الشيخ وشارع فلسطين وحي جميلة ومدينة الثورة.

واشار الى انه برز من بين هذا المجتمع الكوردي المحلي العديد من المثقفين والادباء والعلماء والتجار والصنائعيين الذين ساهموا في الحراك الثقافي والسياسي.

وبعد سقوط النظام السابق افل دور دار الثقافة والنشر الكوردية وتم اغلاق المجلات والجرائد التي تصدر عنها نتيجة الانتقال الجماعي خيرة العاملين فيها من كبار الاساتذة اما الى اقليم كوردستان او تقاعدوا او توفوا.

واستدرك ان كورد بغداد لم يخلوا الساحة من فنهم وابداعاتهم اذ استطاع ثلة من الشباب الكورد الفيليين ملء الفراغ الثقافي الكوردي بتأسيس مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد التي استطاعت بدعم رئيس حكومة الاقليم حينها والرئيس الحالي لاقليم كوردستان بتأسيس اذاعة كانت تبث البرامج لعشرين ساعة يوميا وكذلك إصدار مجلتين الاولى باللغة الكوردية باللهجة الفيلية (كَول سوو) والثانية بالعربية (فه يلى) فضلا عن وكالة أنباء شفق نيوز التي استطاعت بزمن قياسي ان تحجز لنفسها مكانة وسط ارقى واكبر وكالات الأنباء في المنطقة.