كوردي فيلي إيلامي مدرباً للمنتخب الإيراني للرماية

شفق نيوز- إيلام

أعلن رئيس هيئة الرماية في محافظة إيلام الفيلية، أمير حسين أكبر‌ي، يوم الخميس، تعيين الكوردي الفيلي محمد حسين كريمي، بطل آسيا في الرماية، مدرباً للمنتخب الوطني الإيراني في فئة البندقية.

وقال أكبري في تصريح صحفي لوكالة "مهر" الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن "هذا الإنجاز يعكس سنوات من الجهد والمثابرة والخبرة التي راكمها كريمي في مسيرته الرياضية".

وأضاف أن "انضمامه للجهاز الفني للمنتخب من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى الرماية الإيرانية على الساحة الدولية".

وتابع: "نأمل أن يواصل كريمي، في مهمته الجديدة، مسيرته الحافلة بالعطاء والنجاحات، مستنداً إلى عزيمته المعهودة في خدمة الرياضة الوطنية".

وأكد رئيس هيئة الرماية في إيلام أن المجتمع الرياضي في المحافظة يعتز دوماً بأبطاله وكوادره المتميزة، لافتاً إلى أن اختيار كريمي لهذا المنصب يجسد مجدداً المكانة البارزة التي تحظى بها رياضة الرماية في إيلام على المستويين الوطني والدولي.