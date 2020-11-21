كوردي فيلي يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في إيران

شفق نيوز/ تحصل المخرج السينمائي الكوردي الفيلي محمد جواد خورشا على جائزة افضل فيلم في مهرجان الافلام الايرانية القصيرة عبر الشبكة العالمية للانترنت "اونلاين" عن فيلمه الذي يحمل عنوان "إجباري".

كما تحصل الفيلم نفسه على جائزة افضل ممثل الذي لعب دوره الرئيس الممثل "سهيل كرم يار".

واختار القائمون على المهرجان فيلم "إجباري" من بين 38 فيلماً قصيرا تنافست على الجائزة الأولى.

وينحدر المخرج من محافظة إيلام الفيلية وهو نجل الدكتور عقيل خورشا الذي تم ترحيله هو وأسرته من العراق في سبعينيات القرن المنصرم إبان الحملة التي اطلقها نظام البعث ضد الكورد الفيليين لمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتجريدهم من المستمسكات الثبوتية.

واحرز الفيلم المرتبة الثانية من ناحية الإخراج، والرابعة في اعداد السيناريو فيما حقق ممثلان أديا دورين في الفيلم المركز الاول والثاني ضمن فعليات المهرجان.

ونال الشاب الموهوب الكوردي الفيلي محمد جواد خورشا بأكثر فقرات الترشح لمسابقات المهرجان المباشر للفيلم القصير في طهران.

افضل اخراج:

٢- فيلم ( اجباري) ( المخرج محمد جواد خورشا )

افضل سيناريو:

٤- فيلم ( اجباري ) ( الكاتب محمد جواد خورشا )

افضل ممثل:

سهيل كرم يار ( فيلم اجباري اخراج محمد جواد خورشا )

سهيل قنادان ( فيلم اجباري اخراج محمد جواد خورشا )