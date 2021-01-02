كوردي فيلي يتولى إمامة مسجد في الأنبار

شفق نيوز/ مهدي فتاح الفيلي هو كوردي فيلي من مواليد ناحية مندلي في محافظة ديالى، سكن ناحية الحبانية التابعة لمحافظة الانبار غربي العراق مع عائلته في خمسينيات القرن الماضي، لأن والده كان يعمل مع القوات البريطانية ابان احتلالها للبلاد.

وتولى مهدي الفيلي إمامة مسجد "الصحابة" الواقع في قرية كوليكم التابعة لناحية الحبانية.

وقال الفيلي، لوكالة شفق نيوز، "عندما سكنت الناحية شعرت بأنني ما أزال في مندلي، وهذا ما دفعني للبقاء في هذه المنطقة حتى الآن، فتعامل السكان معي منذ سكني عندهم لا يفرق عن تعامل اهلي واقربائي"

وأضاف بالقول، "سكني في هذه المنطقة، دفع باخوتي واخواتي للاستقرار أيضا داخل المدينة، كونها مدينة لا تختلف كثيرا عن مندلي".

وأشار الفيلي إلى أن "أولادي الثلاثة مصرين على العودة إلى مندلي، ولكني لن أترك هذه المدينة، فهي مدينة التعايش السلمي، وذلك لأنها تضم كافة الطوائف والأديان، ولا أحد يهتم هنا لهذه المسميات".

وأردف، "اذهب إلى مندلي بين الحين والآخر، ولكن سرعان ما أبدا افكر بالحبانية، فقد أصبحت مدينتي أيضا".