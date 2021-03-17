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كوردي فيلي يتوج بذهبية أولمبياد علوم وتكنولوجيا النانو في إيران

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-03-17T18:34:58+0000
كوردي فيلي يتوج بذهبية أولمبياد علوم وتكنولوجيا النانو في إيران

شفق نيوز/ فاز أمير غلامي، الطالب الكوردي الفيلي من محافظة إيلام، بالميدالية الذهبية للأولمبياد الحادية عشرة لعلوم وتكنولوجيا النانو في إيران.

وتنافس 10 آلاف شخص في المرحلة الأولى، و400 شخص في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة التي تنافس 30 شخصاً ليتوج غلامي بذهبية الأولمبياد.

وغلامي طالب في المرحلة الثانوية في إيلام، وتوج بالميدالية عن براءة اختراع خاصة بتقنية النانو، بعد أن تحصل على البرونزية في البطولة السابقة.

وتقنية النانو تستخدام في الطرق الحديثة جدا فى علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة والبيولوجيا الجزيئية، وتتعامل مع الأجسام ذات الأبعاد التي تتراوح بين 0.1 و 100 نانومتر، كالماء مثلاً، يبلغ قطر جزيئاته حوالي 1 نانومتر، في حين يبلغ قطر كُرية دم حمراء بشرية حوالي 7000 نانو متر، ويبلغ قطر الشعرة الواحدة من شعر الإنسان حوالي 10000 نانومتر.

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