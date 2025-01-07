كوردي فيلي من إيلام مدربًا لفريق التايكوندو في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن فريق التايكوندو في إقليم كوردستان عن توقيع عقد مع علي أكبر نوروزي، الرياضي الكوردي الفيلي من مدينة إيلام وعضو سابق في المنتخب الوطني الإيراني للتايكوندو.

العقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، حيث سيتولى نوروزي منصب المدير الفني العام لجميع فرق التايكوندو في الإقليم، إضافة إلى إشرافه المباشر على تدريب فريق الكبار.

يُعد نوروزي أحد الأسماء البارزة في رياضة التايكوندو، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير اللعبة وتعزيز مهارات الرياضيين في إقليم كوردستان.