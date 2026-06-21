كوردستان الإيرانية تواجه تراجع صناعة السجاد اليدوي بخطة لإنعاش الإنتاج والتصدير

شفق نيوز- ترجمة خاصة

بدأت السلطات المحلية في محافظة كوردستان الإيرانية بخطوات لمعالجة الأزمات الهيكلية التي تواجه قطاع السجاد اليدوي، وهو أحد الروافد الاقتصادية والتراثية البارزة في المنطقة، وذلك في محاولة لوضع خطة عمل تهدف إلى تحفيز الإنتاج الراكد وتسهيل نفاذ المنتج إلى الأسواق الدولية.

ووفقاً لتقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن ذلك جاء خلال اجتماع تخصصي عقده مسؤولون في قطاع التجارة والصناعة بمدينة "سنندج"، خُصص لتشخيص المعوقات الراهنة وتقديم مقترحات عملية لوكالات القرار على المستويين المحلي والوطني.

ونقل التقرير عن معاون شؤون التجارة وتنمية الأعمال في الإدارة العامة للصناعة والمناجم والتجارة بالمحافظة، طه سميعي، قوله إن "تشخيص التحديات بدقة وصياغة حلول تنفيذية عاجلة لإزالة العقبات الراهنة هما الأساس لتمهيد الطريق نحو تنمية هذه الصناعة القيمة".

وتُعد محافظة كوردستان واحدة من المراكز الرئيسية لإنتاج السجاد اليدوي في إيران، حيث يعتمد هذا القطاع على شبكة واسعة تضم عشرات الآلاف من النساجين والحرفيين النشطين الذين يرفدون السوق سنوياً بحجم إنتاج ضخم يتميز بنقوشه التقليدية الفريدة.

ومع ذلك، يواجه القطاع ضغوطاً متزايدة حدت من قدرته التنافسية؛ وبحسب النقاشات التي دارت في الاجتماع، تلخصت أبرز العقبات التي تواجه الحرفيين والمنتجين في النقاط الاتية:

تأمين الرعاية الاجتماعية: أزمات متكررة تتعلق بآليات التأمين الصحي والاجتماعي لنساجي السجاد.

سلاسل الإمداد: صعوبات في توفير المواد الخام عالية الجودة بأسعار مستقرة.

التمويل: نقص التسهيلات والائتمانات المالية والدعم المصرفي للمشروعات الصغيرة.

التسويق الدولي: تراجع الصادرات وصعوبة اختراق الأسواق الخارجية نتيجة لتعقيدات التجارة الدولية والشحن.

وفي سياق طرح الحلول، أشار سميعي إلى أن خطة الإنعاش المقترحة ترتكز على تنويع منافذ البيع، وتأمين مشاركة فاعلة للمنتجين في المعارض الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تفعيل دور المستشارين والملاحق التجاريين في السفارات لإيجاد موطئ قدم للسجاد الكوردي في الأسواق المستهدفة.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "تعزيز الدعم المباشر للمنتجين وإزالة العقبات البيروقراطية لن يسهما في زيادة معدلات الإنتاج فحسب، بل سيؤديان بالضرورة إلى نمو الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة في هذا القطاع المشترك بين الفن والصناعة".

ومن المقرر أن تُرفع التوصيات والمقترحات التي خلص إليها الاجتماع في تقرير موحد إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية في العاصمة طهران، للنظر في إقرار حزمة تحفيزية تدعم استمرارية هذه الحرفة ومواجهة شبح الركود الاقتصادي الذي يهدد العاملين فيها.