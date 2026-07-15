شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات المحلية في محافظة كوردستان الإيرانية، يوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة ثقافية وعلمية تحت اسم "خاتوني كورد‌واري" (سيدة كوردستان)، تهدف إلى رصد وتكريم النساء الكورديات البارزات في مجالات العلوم، والثقافة، والعمل الاجتماعي، سواء داخل إيران أو في دول "الشتات والتغرب".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المدير العام لشؤون المرأة والأسرة في المحافظة، ليلى آژير، قولها خلال اجتماع تنسيقي في مدينة سنندج، إن "الفعالية المقررة في خريف العام الحالي تسعى إلى تقديم نماذج نسائية ناجحة للجيل الجديد، وتسليط الضوء على الإسهامات الثقافية والاجتماعية للمرأة الكوردية".

ووفقاً للمنظمين، فإن المبادرة لن تقتصر على الحدود الإدارية لمحافظة كوردستان الإيرانية، بل ستشمل النساء الكورديات في المحافظات الإيرانية الأخرى التي تضم مجتمعات كوردية رئيسية، مثل كرمانشاه، وإيلام، ولورستان، وأذربيجان الغربية.

وأكدت آژير، أن "الترشيحات ستشمل أيضا النساء الكورديات المقيمات في دول الخارج، في خطوة تهدف إلى ربط الكفاءات المهاجرة بمجتمعاتها المحلية".

وأوضحت أن "عملية الاختيار ستخضع لتقييم لجنة تحكيم متخصصة تعتمد على معايير علمية وأكاديمية واضحة لتحديد الأسماء الفائزة في مجالات البحث العلمي، والرياضة، والفنون، والعمل المجتمعي".

واستعداداً للملتقى الرئيسي، بدأت المدن التابعة للمحافظة بعقد ندوات تمهيدية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والدينية المحلية. وتركز هذه النقاشات على قضايا الهوية، والأزياء التقليدية الكوردية، وموقع المرأة الكوردية في السياقات الدينية، والوطنية، والدولية.

ومن المقرر أن يختتم الملتقى أعماله بمنح جائزة تقديرية تحمل اسم "تنديس زن مفاخر كورد" (درع سيدة كوردستان المرموقة) للشخصيات النسائية الأكثر تأثيراً، في مسعى يرى فيه مراقبون محليون محاولة لتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية للمرأة في المناطق الكوردية.