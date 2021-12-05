كرمنشاه توفر الاوكسجين لأكثر من 5 ملايين انسان سنوياً

شفق نيوز/ اكد المدير العام للموارد الطبيعية وإدارة خزانات المياه في محافظة كرماشان (كرمنشاه) "انشاء الله" كولاني ان محافظته تحوي اكثر من 527,000 هكتار من الغابات التي تضم مختلف أنواع الأشجار الطبيعية.

واضاف كولاني ان محافظة كرماشان تضم 2 مليون و400 الف منطقة 74% منها مناطق طبيعية.

كما اشار الى ان هناك 527 الف هكتار من الغابات الطبيعية التي تضم مختلف انواع الاشجار الطبيعية في مناطق اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب، دالاهو، روانسر، جوانرود، سلاس باباجانی، هرسین و سنقر.

ونوه كولاني الى ان كل هكتار من الغابات الطبيعية تنتج سنويا نحو 5 اطنان من الاوكسجين وهو مايكفي لعشرة اشخاص سنويا.

واوضح كولاني ان غابابات زاغروس تحوي على 40% من موارد المياه في ايران، مضيفا ان الغابات الموجودة في المحافظة تشكل موردا اساسيا من العلف الذي تستفاد منه العشائر لحيواناتها.

واضاف ان هناك 200 الف هكتار من الاشجار التي تنتج الصمغ التي يتم تصدير علكتها الى الدول العربية والاوربية.

واشار كولاني الى وجود مخاطر كبيرة على الغابات من الحرائق غير المتعمدة والامراض والافات الطبيعية، مبينا ان السنوات الاخيرة شهدت تعاونا شعبيا للحد من تلك المخاطر.