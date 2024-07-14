كرمنشاه.. تلوث الهواء يلامس الوضع الخطير ويصل الى درجة حرجة

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس قسم الصحة بجامعة كرمانشاه للعلوم الطبية في محافظة كرمنشاه الكوردية في ايران ابراهیم شکیبا، اليوم الأحد، أن الهواء في مدينة كرمانشاه في وضع خطير وحرج.

ونقل تقرير صحفي إيراني ترجمته وكالة شفق نيوز، عن شکیبا بشأن مؤشر جودة الهواء اليوم في محطات قياس جودة الهواء في مدن مختلفة من محافظة كرمانشاه قوله إن الهواء في كرمانشاه في وضع خطير وحرج.

وأشار شكيبا إلى أن المعدل المعياري الدولي لنقاوة الهواء يعد مقبولا إلى 100، مضيفا أن الرقم القياسي لمحطة مدينة كرمنشاه هو 338 وهو بني اللون، مما يدل على حالة جوية خطيرة وحرجة.

وتابع نائب رئيس الصحة بجامعة كرمانشاه للعلوم الطبية ان معدل الهواء في محطة إسلام آباد يؤشر الى الرقم 188 باللون البرتقالي، وهو ما يشير إلى ظروف جوية غير صحية وعلامة تحذير للفئات الحساسة، لافتا الى أن محطة باوه سجلت رقم 143 ولونه برتقالي، وهو ايضا يؤشر إلى حالة الاستنفار بسبب الهواء غير الصحي للفئات الحساسة.

ووفقا لشكيبا فإن رقم مؤشر محطة سربول زهاب، قصر شيرين، گیلان غرب هو 82 ورقم مؤشر محطة کنگاور هو 66 باللون الأصفر، مما يدل على حالة هوائية صحية وطبيعية.

وشدد شكيبا على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية، وأشار إلى أنه يستحسن أن تمتنع الفئات الحساسة في المدن ذات حالة التأهب من الخروج من منازلهم دون داع وحركة المرور غير الضرورية على طرقات المدينة قدر الإمكان، كما يجب على الأشخاص الآخرين ارتداء الأقنعة المناسبة والخروج عند الضرورة فقط وتقليل التواجد في الهواء الطلق إلى الحد الأدنى.

ونوه شكيبا إلى أنه لا ينبغي القيام بالتجوال في الحدائق وممارسة المشي في ظروف التلوث والغبار لأن مخاطر المشي والحضور إلى الحديقة في ظروف تلوث الهواء الشديد أكثر من فوائده.

ولفت نائب رئيس جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية إلى أنه إذا كان من الضروري الخروج من المنزل أو مكان العمل فيجب استخدام قناع مناسب، والقناع المناسب في هذه الحالة هو قناع N95 أو قناع FFP2 أو FFP3.

وشدد شكيبا على الموظفين الأكثر تعرضاً للغبار بسبب وظائفهم، مثل شرطة المرور، استخدام معدات الحماية الشخصية، وخاصة الأقنعة ذات الميزات المذكورة أعلاه، منوها الى انه يجب استخدام أقنعة FFP2 أو FFP3 حتى يتم حل أزمة تلوث الهواء.