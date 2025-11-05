كرمانشاه.. وفاة الفنان الكوردي ناصر آراسته عن عمر يناهز 83 عاماً

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت جمعية الفنانين التشكيليين الإيرانيين، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الفنان والأستاذ الجامعي المساعد، ناصر آراسته عن عمر ناهز 83 عاماً.

وُلد آراسته عام 1942 في مدينة كرمانشاه الكوردية، وكان من أبرز الوجوه الفنية في مجال الفنون التشكيلية في إيران، حيث تميز بعطائه الواسع وإبداعه المتنوع على مدى عقود.

تخرّج عام 1965 من مدرسة الفنون الجميلة للبنين – قسم الرسم، ثم حصل عام 1970 على شهادة التخرج بدرجة امتياز من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، كما نال عام 2000 وسام الدكتوراه من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تقديرا لعطائه الفني.

عمل آراسته في التدريس بجامعات تربية معلم، طهران، الزهراء، والجامعة الحرة الإسلامية، وشغل منصب عضو الهيئة التدريسية ورئيس قسم الرسم في كلية الفنون بجامعة الزهراء. كما كان خبيراً في المجلس الوطني لتقييم الفنانين في مجالات "تحنيط الحيوانات (تاكسيديرمي)"، و"صناعة الديوراما (المجسمات البيئية)"، و"الفنون التشكيلية".

ومن عام 1973 إلى 1977 تولّى إدارة مرسم الرسم التابع لمنظمة حماية البيئة في قسم "الديوراما"، كما أدار على مدى نحو أربعين عاماً معهد "پل" (الجسر) للفنون الحرة.

وخلال مسيرته الفنية الحافلة، أنجز آراسته أكثر من 2000 لوحة زيتية ومائية وباستخدام الباستيل، تنوعت في الأساليب والمدارس الفنية، كما أقام أكثر من 70 معرضاً فردياً وجماعياً في إيران وعدد من الدول، منها المكسيك، فنزويلا، كندا، والولايات المتحدة الأميركية.

كما أشرف خلال مسيرته الأكاديمية على أكثر من 100 رسالة ومشروع تخرج لطلبة قسم الرسم، وشارك في تصميم الديكورات والمشاهد التلفزيونية لسنوات طويلة، تاركاً خلفه إرثاً فنياً غنياً وإسهاماً بارزاً في تطوير الحركة التشكيلية الإيرانية.