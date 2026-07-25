كرمانشاه.. نبع "هرسين" ثراء تاريخي يصارع الإهمال والتوسع العمراني

شفق نيوز- كرمانشاه

بين طبيعة خلابة وآثار تعود إلى العصر الساساني، يواجه موقع "سراب هرسين" في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، تحديات متزايدة تهدد هويته الأثرية والبيئية، وسط مطالبات خبراء ومختصين بالتدخل العاجل لإنقاذ الموقع وإدراجه ضمن الخارطة السياحية الدولية.

وبحسب تقرير لوكالة مهر الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، يُعد النبع، الواقع في قلب مدينة هرسين التاريخية، أحد أبرز الشواهد على العمارة وتقنيات قياس الوقت في إيران القديمة، إذ يضم معالم بارزة، من بينها ساعة شمسية حجرية، وجداريات منحوتة، ومدرجات حجرية تعود إلى العصر الساساني (224-651م). ورغم هذه الأهمية التاريخية، يعاني الموقع من ضعف البنى التحتية والتمدد العمراني غير المنظم في محيطه.

بين التمدد العمراني وتراجع الخدمات

وأفاد التقرير بأن الموقع الأثري يشهد تراجعاً في مستوى الحماية، إذ أدى تحويل أجزاء من محيطه إلى متنزهات بلدية إلى تعريض الآثار الحجرية للاحتكاك المباشر مع الزوار وتراكم النفايات، فضلاً عن تأثير التغيرات المناخية في منسوب مياه النبع، الذي يُعد مصدراً رئيسياً لمياه الشرب في المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في التراث الثقافي، مرتضى كراوند، أن الموقع يتأثر بشكل مباشر بقربه من مجمع "بيستون" الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ما أدى إلى تراجع الحضور السياحي المستقل لهرسين.

وقال كراوند: "تضم المنطقة شواهد أثرية تمتد من العصر الحجري القديم حتى العصر الإسلامي. وعلى الرغم من أهمية الاكتشافات التي شهدها الموقع، فإن غياب خطة استراتيجية موحدة للترميم والترويج يحد من استثمار هذه المقومات بشكل فاعل".

وأضاف أن التوسع العمراني واستخدام مياه النبع ضمن شبكات مياه الشرب، من دون مراعاة للمعايير الأثرية، أثرا سلباً في الأصالة البصرية للموقع، داعياً إلى وضع إطار تنظيمي يضمن التنسيق بين الجهات البلدية وهيئات الآثار.

تحديات بيئية ومخاوف مناخية

من جهته، أشار مدير مكتب الدراسات الأساسية للموارد المائية في كرمانشاه، حسين رضا حيدري، إلى أن النبع يتأثر بشكل كبير بالتقلبات المناخية وتراجع معدلات الأمطار والثلوج.

وأوضح حيدري أن التغيرات في تدفق المياه تضع السلطات أمام تحديات مزدوجة تتمثل في تأمين مياه الشرب للسكان، والحفاظ على الحوض المائي، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تُجري فحوصات دورية لجودة المياه لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية.

دعوات للإنقاذ والتطوير

من جانبهم، أعرب زوار وناشطون محليون عن قلقهم إزاء تضرر القطع الأثرية المكشوفة بفعل عوامل التعرية والتآكل الطبيعي، ولا سيما الساعة الشمسية الحجرية الواقعة في مجرى المياه.

وطالبت منظمات معنية بالتراث الثقافي السلطات المحلية والإقليمية بتشكيل فريق عمل متخصص لإدارة الموقع، وتخصيص تمويل حكومي لحماية الآثار الحجرية عبر إنشاء حواجز واقية، إلى جانب تنظيم حركة الزوار وتطوير مشاريع السياحة البيئية، بما يوفر مصادر دخل مستدامة للمجتمع المحلي.