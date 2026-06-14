كرمانشاه.. عراقيل بيروقراطية تحرم دور السينما من بث مباريات كأس العالم

شفق نيوز- كرمانشاه

تواجه دور السينما في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، عقبات بيروقراطية تحول دون حصولها على التصاريح اللازمة للبث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم، على الرغم من حصولها على الضوء الأخضر من الأجهزة الأمنية ووزارة الثقافة.

ونقل تقرير لوكالة فارس الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز،عن المسؤول عن قطاع السينما التابع للهيئة الحكومية الثقافية في المحافظة، محمد جواد كنجوري، إن الصالات مجهزة بالكامل بالبنية التحتية المطلوبة، إلا أن العرض "لا يزال معلقا بانتظار موافقة نهائية من حاكمية المحافظة (القائمقامية)".

وتسلط هذه الأزمة الضوء على التباين في تطبيق القرارات الإدارية داخل المحافظة؛ حيث أشار كنجوري إلى أن المقاهي والمراكز العامة في المدينة تعرض المباريات بشكل طبيعي، في وقت تحرم فيه العائلات من خيار المشاهدة داخل صالات السينما التي توفر بيئة أكثر تنظيما وأمانا.

وأضاف كنجوري:

"هناك طلب متزايد من المواطنين لمتابعة المباريات عبر الشاشات الكبيرة في أجواء عائلية ووفقا للمواصفات القياسية، ونحن بكامل جاهزيتنا لاستقبال الجمهور بمجرد صدور الترخيص، ليتسنى لشباب المحافظة مشاركة بقية مدن البلاد هذه التجربة".

وتُعد تصاريح البث العام للأحداث الرياضية الكبرى في إيران ملفا حساسا يخضع لرقابة صارمة من جهات متعددة، وغالبا ما تثير القيود المفروضة على التجمعات المختلطة في الأماكن المغلقة جدلا واسعا بين التيار المطالب بمزيد من الحريات الاجتماعية والجهات الإدارية والأمنية المحافظة.