كرمانشاه.. زيادة 19% بالصادرات إلى العراق من معبر سومار الدولي

شفق نيوز/ أعلن مفتش جمارك محافظة كرمانشاه في إيران، ومدير عام الجمارك فيها، علي أصغر عباس، يوم السبت، ارتفاع صادرات البضائع من جمارك سومار إلى العراق، بنسبة 19% من حيث الوزن و23% من حيث القيمة خلال 10 أشهر مضت من العام الحالي (العام الايراني بدأ في 21 آذار الماضي).

ونقل تقرير صحفي ايراني، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن عباس زاده قوله إن إجمالي كمية البضائع المصدرة إلى العراق خلال العشرة أشهر الماضية عبر جمارك سومار بلغت 729 مليون دولار، بوزن مليون و550 ألف طن.

وأشار عباس زاده، إلى أن هذه الكمية من البضائع المصدرة من جمرك سومار تشمل تصدير البضائع المصرح عنها في ذلك الجمارك وأيضاً بضائع التصدير من جمارك البلاد الأخرى التي تم إرسالها إلى العراق عبر جمرك سومار.

وأضاف أن من إجمالي تصدير البضائع من جمرك سومار تبلغ 458 مليون دولار ووزن 882 ألف طن من البضائع المصرح بها في ذلك الجمارك ارتفعت بنسبة 80% من حيث القيمة و82% من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر عباس زاده، أن أهم السلع التصديرية المعلن عنها في جمارك سومار هي حديد التسليح المضلع والحجر الرخامي والكرتون الفارغ والعبوات المخصصة للاستخدام مرة واحدة والمنتجات البلاستيكية وغيرها.

ولفت إلى أن كمية البضائع المصدرة من جمارك البلاد الأخرى والتي أرسلت إلى العراق عبر جمارك سومار خلال هذه الفترة بلغت 271 مليون دولار بوزن بضائع 668 ألف طن.

وخلص عباس زاده، إلى القول إن "هذه الكمية من البضائع المرسلة من جمارك البلاد الأخرى إلى العراق انخفضت بنسبة 20% من حيث القيمة و18% من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واختتم عباس زاده، حديثه بالقول إن "السلع التصديرية الرئيسية التي تمر عبر هذا الجمارك هي البلاط والبيض والكعك والبسكويت وحديد التسليح المضلع والأكواب الزجاجية ومنتجات الألبان وغيرها".