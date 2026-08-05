كرمانشاه توسّع صادراتها التكنولوجية إلى 11 دولة وتنعش اقتصادها المحلي

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت مؤسسة "الجهاد الجامعي" ومجمع العلوم والتكنولوجيا في محافظة كرمانشاه غربي إيران، يوم الأربعاء، عن اتساع نطاق صادرات المنتجات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المحلية لتصل إلى 11 دولة حول العالم، بالتوازي مع تحقيق مبيعات محلية للشركات التكنولوجية المدعومة تجاوزت 4 آلاف مليار تومان (نحو 80 مليون دولار وفق سعر الصرف المحلي) خلال عام واحد.

واستناداً لتقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، قال رئيس منظمة "الجهاد الجامعي" بالمحافظة، سيامك آزادي، في مؤتمر صحفي، إن المحافظة تسعى لتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مستدامة من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية، وتقليل الفجوة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

توسيع المبيعات والصادرات التكنولوجية

وأشار التقرير إلى أن كرمانشاه تضم حالياً نحو 300 شركة ومؤسسة تكنولوجية تحت مظلة مجمع العلوم والتكنولوجيا، بينها 37 منتجاً متقدماً تُنتج حصرياً في المحافظة دون وجود منافس محلي لها في باقي أجزاء البلاد.

وأوضح آزادي أن الأنشطة التكنولوجية شهدت تنامياً ملحوظاً في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والصناعات الكيميائية، والخدمات الهندسية.

وفي إطار الخطط التوسعية للتجارة الخارجية، تعكف المحافظة على تأسيس مركز متخصص لتصدير المنتجات المعرفية والتكنولوجية إلى السوق العراقية عبر "برج العلوم والتكنولوجيا"، إلى جانب إطلاق أربعة مشاريع تصديرية جديدة لشركات تكنولوجية موجهة لأسواق المنطقة.

تأهيل الكوادر وتجاوز عقبة البطالة

وفي خطة للحد من البطالة وتأمين الكفاءات المتخصصة، أعلنت المنظمة عن إطلاق برنامج يستهدف تدريب وتمكين خمسة آلاف طالب جامعي في مرحلته الأولى من بين أكثر من 100 ألف طالب وخريج باحث عن عمل في المحافظة.

ونوه التقرير إلى أن الخطة تعتمد على الدورات المهارية القصيرة والأكاديمية الموجهة لمجالات مطلوبة في السوق، لا سيما برمجيات الألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة، والتي مكنت مئات المستقلين (Freelancers) في المحافظة من تنفيذ مشاريع تقنية لصالح جهات داخلية وخارجية.

مشاريع كيميائية وطبية واقتصاد إبداعي

وعلى الصعيد البحثي والتنموي، شملت أبرز الإنجازات والخطط المعلنة:

القطاع المعدني والكيميائي: البدء بتنفيذ مشروع علمي بقيمة 20 مليار تومان لاستخلاص المواد عالية القيمة من "البيتومين" (الأسفلت الطبيعي)، للحد من بيع الخامات وتطوير الصناعات التحويلية.

القطاع الطبي: تقديم 23 خدمة تخصصية في مركز علاج العقم التابع للمؤسسة، والذي أسهم في تسجيل أكثر من 1600 حالة ولادة منذ عام 2017، مع التخطيط لإضافة 10 خدمات تخصصية جديدة.

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد المبتكر: توقيع اتفاقيات وشراكات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الزراعة والإدارة الحكومية، فضلاً عن تحويل الإمكانيات الثقافية والسياحية للمحافظة - بوصفها "مدينة مبدعة في مجال الأغذية" - إلى مشاريع استثمارية تولد فرص عمل دائم.