كرمانشاه تلمع في دبي وتحصد 8 ميداليات بالبارالمبية الشبابية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

حقّق وفد هيئة شؤون الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكوردية في إيران، إنجازاً لافتاً في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب 2025 التي أُقيمت في دبي، بحصده 8 ميداليات ملوّنة بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وميداليتين برونزيتين، بمشاركة سبعة رياضيين ومدربين اثنين.

وشملت الميادين التي شارك فيها الوفد، ألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومصارعة الذراعين، بإشراف المدربين محمد رضا أميني وعابدين مرادي، بحسب ما ورد في وسائل إعلام إيرانية، ترجمتها وكالة شفق نيوز.

وقال المدير العام لمنظمة الرعاية الاجتماعية في كرمانشاه مجيد درويشي إن النتائج تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الرياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة وتميز المحافظة بهذا المجال.