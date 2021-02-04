كرمانشاه تلجأ لـ"حل سريع" وتكلفة أقل لإسعاف مناطق منكوبة دراسياً

شفق نيوز/ أعلنت محافظة كرمانشاه، الشروع بنصب كرفانات في المناطق المنكوبة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المدينة الكوردية قبل ثلاث سنوات، لتحل محل المدارس المنهارة.

يذكر أن زلزالاً مدمرا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة سربل ذهاب غرب محافظة كرمانشاه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ادى الى مقتل اكثر 600 شخص واصابة نحو عشرة آلاف آخرين وتدمير آلاف المنازل والمباني في المدن والقرى.

وقال مدير عام تجهيز المدارس في كرمانشاه، مرزبان نظري، إن الزلزال تسبب بإنهيار 78 مدرسة بالكامل ما يعادل نحو 500 صف مدرس.

وأضاف أنه بسبب التكلفة المادية المرتفعة تعذر تشييد المدارس طيلة تلك الفترة، فلتشييد صف واحد يحتاج الأمر ل20 ألف دولار، مما يعني أن كرمانشاه بحاجة لعشرة ملايين دولار لإعمار وبناء مدارس جديدة في المناطق المنكوبة والتي تتجاوز 750 مدرسة.

وبين نظري، "لجأنا لحل سريع وبتكلفة مالية أقل، إذ شرعنا بنصب أكثر من 250 مدرسة كرفان بغية استمرار العملية الدراسية".