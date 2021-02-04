سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كرمانشاه تلجأ لـ"حل سريع" وتكلفة أقل لإسعاف مناطق منكوبة دراسياً

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-02-04T10:42:24+0000
كرمانشاه تلجأ لـ"حل سريع" وتكلفة أقل لإسعاف مناطق منكوبة دراسياً

شفق نيوز/ أعلنت محافظة كرمانشاه، الشروع بنصب كرفانات في المناطق المنكوبة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المدينة الكوردية قبل ثلاث سنوات، لتحل محل المدارس المنهارة.

يذكر أن زلزالاً مدمرا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة سربل ذهاب غرب محافظة كرمانشاه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ادى الى مقتل اكثر 600 شخص واصابة نحو عشرة آلاف آخرين وتدمير آلاف المنازل والمباني في المدن والقرى.

وقال مدير عام تجهيز المدارس في كرمانشاه، مرزبان نظري، إن الزلزال تسبب بإنهيار 78 مدرسة بالكامل ما يعادل نحو 500 صف مدرس.

وأضاف أنه بسبب التكلفة المادية المرتفعة تعذر تشييد المدارس طيلة تلك الفترة، فلتشييد صف واحد يحتاج الأمر ل20 ألف دولار، مما يعني أن كرمانشاه بحاجة لعشرة ملايين دولار لإعمار وبناء مدارس جديدة في المناطق المنكوبة والتي تتجاوز 750 مدرسة.

وبين نظري، "لجأنا لحل سريع وبتكلفة مالية أقل، إذ شرعنا بنصب أكثر من 250 مدرسة كرفان بغية استمرار العملية الدراسية".

related

محافظ كرمانشاه: إعادة فتح منفذ خسروي أمنية قديمة للأهالي وفرصة فريدة

Date: 2019-09-12 18:11:07
محافظ كرمانشاه: إعادة فتح منفذ خسروي أمنية قديمة للأهالي وفرصة فريدة

بناء مصفاة نفط جديدة قرب كرمانشاه الفيلية

Date: 2019-09-30 16:32:54
بناء مصفاة نفط جديدة قرب كرمانشاه الفيلية

العراق يستثمر بالمحطات الكهرومائية في كرمانشاه

Date: 2019-12-09 21:46:57
العراق يستثمر بالمحطات الكهرومائية في كرمانشاه

مسؤول يكشف تفاصيل حادث انحراف طائرة في كرمانشاه

Date: 2020-02-01 08:59:30
مسؤول يكشف تفاصيل حادث انحراف طائرة في كرمانشاه

حصيلة قياسية بوفيات وإصابات كورونا في إيلام وكرمانشاه

Date: 2020-11-26 18:41:09
حصيلة قياسية بوفيات وإصابات كورونا في إيلام وكرمانشاه

كرمانشاه مستعدة لبناء "حي حدودي" لدعم الاقتصاد العراقي – الايراني

Date: 2019-05-27 17:38:39
كرمانشاه مستعدة لبناء "حي حدودي" لدعم الاقتصاد العراقي – الايراني

كرمانشاه تستضيف بطولة دولية للكاراتيه

Date: 2019-08-18 18:20:31
كرمانشاه تستضيف بطولة دولية للكاراتيه

قريباً.. اعادة فتح منفذ سومار الحدودي

Date: 2019-08-19 23:00:28
قريباً.. اعادة فتح منفذ سومار الحدودي