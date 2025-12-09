كرمانشاه تتصدر مؤشرات الإعمار والتنمية على مستوى إيران

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات المحلية في محافظة كرمانشاه الكوردية بشرق كوردستان، يوم الثلاثاء، حصولها على المرتبة الأولى عمرانيا بين محافظات إيران، وفقا للتقييم السنوي الصادر عن وزارة الداخلية الإيرانية.

ونقل تقرير لوكالة فارس الايرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، عن محافظ كرمانشاه منوچهر حبيبي تصريحات اكد فيها أن نتائج التقييم، المبنية على 14 مؤشراً تخصصياً في مجالات الإعمار والخدمات والبنى التحتية، أظهرت تقدّم المحافظة إلى صدارة التصنيف الوطني.

واعتبر أن هذا الإنجاز دليلا على نجاح خطط التنمية ومسار تنفيذ المشاريع في كرمانشاه.

وأشار حبيبي، إلى أن المؤشرات التي شملها التقييم تنوّعت بين تطوير المدارس، توسيع المراكز الصحية، تعزيز شبكات النقل، مشاريع مواجهة شحّ المياه وتأمين مياه الشرب، إدارة النفايات، تحسين الخدمات الريفية، وتحقيق التنمية المستدامة في الأرياف.

وأضاف أن استكمال المشاريع المتوقفة والرقابة الفنية عبر المجلس الفني للمحافظة كان له دور محوري في الارتقاء بالمنجزات العمرانية.