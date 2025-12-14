كرمانشاه..انطلاق الدورة السابعة والعشرين للمهرجان الدولي لفن الحكاية

شفق نيوز- كرمانشاه

انطلقت في محافظة كرمانشاه في إيران، مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان كرمانشاه الدولي لفن الحكاية، بمشاركة تنافسية لنحو 100 حكاء من نخبة حكائي المحافظة، وذلك في قاعة المؤتمرات بمركز "آفرينش" الثقافي الفني بمدينة كرمانشاه.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، بأن القائمة بأعمال مركز تنمية القدرات الفكرية للأطفال والناشئة في محافظة كرمانشاه، منيژه‌السادات حسيني، قالت خلال حفل افتتاح المهرجان، إن أكثر من 1200 عمل قدمت إلى أمانة المهرجان من فئات عمرية مختلفة وفي 12 قالباً لفن الحكاية، وبعد مراحل الفرز والتقييم جرى اختيار 100 عمل من أفضل العروض للمشاركة في هذا المهرجان، حيث تتنافس فيما بينها على مدى أربعة أيام.

وأضافت أن الفائزين سيتم ترشيحهم للمشاركة في القسمين الوطني والدولي للمهرجان الذي سيقام في محافظة أصفهان، موضحة أن الدورة السابعة والعشرين لمهرجان الحكاية الدولي في المحافظة تقام ابتداء من اليوم الأحد 14 وحتى 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة والنصف مساء، ولمدة أربعة أيام.

وأشارت حسيني إلى "حلاوة أسلوب الحكائين وروعة القصص المعروضة في هذا المهرجان للأطفال"، داعية الآباء والأمهات والعائلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وصناعة لحظات جميلة ولا تنسى لهم ولأطفالهم.

وبينت أن المهرجان "يشهد تقديم قصصاً تراثية متجذرة في تاريخنا وثقافتنا، إلى جانب قصص دينية واجتماعية، وكوميديا اجتماعية حديثة، إضافة إلى فن النقالة وقراءة الشاهنامة".

وتابعت القائمة بأعمال المركز قائلة: "نحن على أعتاب ليلة يلدا، ليلة الحكاية والقصص، ولن ننسى أبداً اللحظات الجميلة التي كان الأجداد والجدات يروون فيها القصص في هذه الليلة، وهو ما يدل على عمق تجذر الحكاية في أدبنا وتاريخنا وتقاليدنا".

وأوضحت حسيني أن مهرجان الحكاية الدولي يجمع حكائين من مختلف الأعمار، بدءاً من طفل في الخامسة من عمره وحتى الجدات والأجداد، حيث يقدم كل منهم قصصه ضمن فئته العمرية، مشيرة إلى أن موضوعات القصص تشمل روايات عن الشهامة والبطولة، ومآثر أبطال إيران، والأساطير والحكايات الشعبية الهادفة، التي يمكن أن ترشد الأطفال والناشئة إلى طريق الحياة الصحيح بأسلوب ممتع وجذاب.

وبينت أن الهدف من تنظيم هذا الحدث الثقافي هو تعميم ثقافة الحكاية بين مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما صناعة لحظات طيبة وذكريات جميلة للأطفال والناشئة.

يذكر أن محافظة كرمانشاه، التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، تضم 36 مركزاً ثابتاً، ووحدتين متنقلتين، ومركزاً بريدياً واحداً تابعاً لمركز تنمية القدرات الفكرية للأطفال والناشئة، ويبلغ عدد أعضائه النشطين أكثر من 46 ألف عضو.