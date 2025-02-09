كرماشان تصبح العاصمة الثقافية للمدن الآسيوية

شفق نيوز/ صرّح نادر نوروزي رئيس بلدية مدينة كرماشان، بأنه وفقا لإعلان أمانة منتدى رؤساء البلديات الآسيويين، فقد أصبحت المدينة العاصمة الثقافية للمدن الآسيوية.

وقال نوروزي في تصريحات صحفية، إنه وبحسب دراسات أجرتها أمانة منتدى رؤساء البلديات الآسيويين، فقد تم ترشيح مدينة كرماشان كعاصمة للمدن الآسيوية في عام 2025، نظراً لإمكاناتها الثقافية الغنية والأنشطة التي نفذتها العام الماضي.

وأضاف أن كرماشان هي أكبر مدينة في غرب إيران (وأكبر مدينة كوردية) وتضم أكثر من 4000 معلم تاريخي بالإضافة إلى ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة، مردفا بالقول إن: اختيار هذه المدينة كعاصمة ثقافية هو شرف لكرماشان.

كما أشار رئيس البلدية إلى ان "هذا من شأنه تعزيز السياحة وتطوير وتوسيع تفاعلات كرماشان مع المدن الأخرى في إيران والعالم".