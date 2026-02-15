كرماشان تحتفي بروادها.. معرض تشكيلي لثلاثة من كبار أساتذة الفن الكوردستاني

شفق نيوز- ترجمة خاصة

ضمن فعاليات مهرجان "فجر" الدولي للفنون التشكيلية في نسخته الثامنة عشر، افتتحت مديرية الثقافة والإرشاد الإيرانية في محافظة كرمانشاه (كرماشان)، معرضاً فنياً نخبوياً يضم نتاجات ثلاثة من أعمدة الفن التشكيلي في المنطقة، وهم الأساتذة (جواري، ومحبي، ومعتمدي)، وبحضور رسمي وفني واسع.

ونقل تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مدير عام الثقافة والإرشاد في المحافظة، مظفر تيموري، خلال حفل الافتتاح، تأكيده أن هذا المعرض يمثل تكريماً لمسيرة الفنانين الرواد الذين رفدوا المشهد الثقافي في كرمانشاه لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن أبواب المعرض ستبقى مشرعة أمام الجمهور والمهتمين بالشأن الجمالي حتى تاريخ 19 شباط/ فبراير الجاري.

وفي سياق متصل، كشف تيموري عن أجندة المهرجان القادمة، مبيناً أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد افتتاح محطات فنية أخرى تحت عنوان "أرضي"، والتي تركز بشكل رئيسي على قضية "المياه" كعنصر وجودي وبيئي، بالإضافة إلى قسم خاص بـ"الفنون المفاهيمية" (Conceptual Art).

ومن المقرر أن يرعى مراسم الافتتاح المرتقبة محافظ كرمانشاه، منوشهر حبيبي، في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بتعزيز الهوية الثقافية والفنية للمحافظة في الإطار الإقليمي.