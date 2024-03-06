كرماشان تحتفل بشجرة "شيرين وفرهاد" بعد بلوغها 602 عام من العمر

شفق نيوز/ احتفل سكان مدينة كرمانشاه (كرماشان) الكوردية الفيلية، أمس الثلاثاء، بعيد ميلاد شجرة الكنار القديمة في منطقة طاق بستان في ذكراها الـ602.

وجاء في تقرير لوكالة الطلبة الإيرانية (إيسنا) وترجمته وكالة شفق نيوز، انه توجد شجرة كنار في طاق بستان كرمانشاه، تم زراعتها العام 1423 حسب التقديرات. وتعرف الشجرة بشجرة شيرين وفرهاد (دار شیرن و فه‌راێ)، ويعتبرها أهل كرمانشاه رمزا للعصور القديمة والعمر الطويل، كما أنها رمز لعظمة كرمانشاه وطاق بستان.

واضاف التقرير انه في الماضي غير البعيد كان صانع أحذية عجوز اسمه "رحمت" يعمل في صناعة الأحذية في تجويف يتوسط هذه الشجرة منذ سنوات طويلة، وهذا ما دفع البعض إلى تسمية شجرة شيرين وفرهاد باسم شجرة "رحمت".

وتابع التقرير ان شجرة شيرين وفرهاد او "رحمت" التي أصبحت الآن أحد رموز مدينة كرمانشاه، دخلت أمس عامها الـ602 لتظهر اهتمام وأهمية أهل كرمانشاه للطبيعة وجهودهم للحفاظ عليها.

ونوه إلى أنه تم تسجيل هذه الشجرة التي يبلغ عمرها 602 عام، والتي تقع بجوار منطقة طاق بستان التاريخية، كمعلم طبيعي وطني في العام 2008.

واشار الى انه بعد 602 سنة من العمر، وصل ارتفاع "رحمت" إلى 37.7 مترا، وعرضه إلى 8.46 امتار.

ولفت التقرير الى ان المنظمة الثقافية والاجتماعية والرياضية لبلدية كرمانشاه والإدارة العامة للتراث الثقافي بالمحافظة أقامت أمس الثلاثاء حفل عيد ميلاد رمزي لشجرة الكنار القديمة في المدينة بمناسبة عيد ميلاد "رحمت" الـ602.

وفي إشارة إلى أهمية البيئة، قال، رئيس المنظمة الثقافية والاجتماعية لبلدية كرمانشاه إيمان درخشي ، في هذا الحفل: "اليوم، نعيش في عالم تعتبر البيئة أحد الاهتمامات الرئيسية فيه، لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ عليها".

وقال أيضا "إن الاهتمام بالبيئة هو اهتمام عالمي اليوم، وإذا لم نتمكن من حماية هذه النعمة التي أنعم الله بها بشكل جيد، فمن المؤكد أن الخراب سيعم في السنوات المقبلة غير البعيدة، وعلينا أن ننتظر الكثير من الكوارث".

وأضاف درخشي "اجتمعنا اليوم مع مجموعة من أهالي كرمانشاه المحبين للطبيعة للاحتفال بميلاد أقدم شجرة دلب في المحافظة، وبهذا الميلاد الرمزي نظهر ايلاء أهميتنا واهتمامنا بالقضايا البيئية".

كما أضاف أن "رحمت" تبلغ من العمر 602 عام اليوم ونأمل أن نتمكن من إقامة هذا الاحتفال كل عام وإظهار مدى اهتمام أهالي كرمانشاه بالحفاظ على الطبيعة والبيئة".

ترجمة: ماجد سوره ميري