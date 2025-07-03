كركوك.. مواكب الكورد الفيليين تحيي شعائر عاشوراء (صور)

شفق نيوز – كركوك

تواصل مواكب الكورد الفيليين في مدينة كركوك، منذ اليوم الأول من شهر محرم، إحياء طقوس عاشوراء وإقامة "الشعائر الحسينية" التي تستذكر واقعة الطف و"استشهاد" الإمام الحسين وأهل بيته.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، تنتشر هذه المواكب في عدد من أحياء المدينة، حيث يشارك الأهالي في إقامة مجالس العزاء، وقراءة المقتل، وتقديم الطعام والشراب للزائرين، وسط أجواء من الحزن والخشوع.

وتعد مشاركة الكورد الفيليين في هذه المناسبة امتداداً لتاريخهم الديني والثقافي، وحرصهم السنوي على إحياء ذكرى عاشوراء تعبيراً عن ولائهم ومحبتهم لأهل بيت النبوة.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.