كركوك تستذكر تغييب 5000 كوردي فيلي

شفق نيوز/ أحيا اتحاد الكورد الفيليين في محافظة كركوك يوم الخميس ذكرى مناسبة يوم الشهيد الفيلي وسط حضور لنخب سياسية وثقافية واجتماعية.

وبهذه المناسبة ألقى رئيس الاتحاد خليل فاروق الشوهاني كلمة قال فيها إن عدد الكورد الفيليين المغيبين في كركوك يقدر بـ5000 شخص وإلى الآن مصيرهم مجهولاً ولا أثر لهم سوى ممتلكاتهم التي صودرت من قبل النظام.

وأكد أن الظلم ما يزال مستمرا على الشريحة من قبل الحكام السابقين والقائمين على الشأن السياسي في العراق بالوقت الراهن، مشيرا إلى أن قرار الإبادة الجماعية ما يزال متوقفا رغم صدور الحكم فيه، وان هناك من أبناء الشريحة يعيشون في المخيمات بإيران.

بدوره شدد علي الفيلي مستشار الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لشؤون الكورد الفيليين في كلمة له، على انه قبل استعادة الحقوق يتعين اعادة كرامة هذه الشريحة الأصيلة في هذا البلد.

وأضاف أن الزعيم مسعود بارزاني مهتم جدا بالشأن الفيلي، وبضرورة توحيد صفوفهم وارجاع حقوقهم المسلوبة.

الفيلي نوه إلى أن لغاية الآن يتم النظر الى الكورد الفيليين على انهم مواطنون من الدرجة الثانية، ويجب انهاء مثل هكذا أمور.

اما ممثل الصدر في محافظة كركوك الشيخ علي تالي فقد قال: أنا بصفتي من أهالي محافظة كركوك اتذكر ان الكورد الفيليين كانوا يعيشون بسلام وامان فيها إلى أن تم ترحيلهم وتهجيرهم الى خارج العراق والى اماكن اخرى من البلاد، مؤكدا على ضرورة اعادة حقوقهم.

وأقيم على هامش الحفل معرض لصور شهداء الكورد الفيليين المغيبين.

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى مكان غير معلوم وما يزال مصيرهم مجهولا ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

كما تعرض الكورد الفيليون للتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجة "التبعية الإيرانية"، لكن مؤرخين يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

ويقطن الكورد الفيلية وغالبيتهم مسلمون شيعة في المناطق الحدودية الشرقية الوسطى من العراق والجنوبية الغربية من إيران.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب عام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.