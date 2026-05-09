كركوك.. الكورد الفيليون يستذكرون "عروسة كوردستان"

شفق نيوز- كركوك

أحيا الكورد الفيليون في كركوك، اليوم السبت، الذكرى السنوية لرحيل المناضلة "ليلى قاسم حسن الملكشاهي الفيلي"، المعروفة بلقب "عروسة كوردستان"، والتي أعدمها النظام السابق في 12 أيار/مايو 1974، بمراسيم تأبينية وسط أجواء يسودها الحزن.

وقال مسؤول اتحاد الكورد الفيليين في كركوك داود أسعد الفيلي، لوكالة شفق نيوز، إن هذه الذكرى "تمثل جرحاً متجدداً في ذاكرة الكورد الفيليين وكل العراقيين الذين عانوا من سياسات القمع والاضطهاد"، مبيناً أن ليلى قاسم تحولت إلى "أيقونة للنضال والكرامة والتضحية".

وأضاف أن إحياء الذكرى شهد مشاركة واسعة من أبناء الكورد الفيليين، إلى جانب شخصيات حكومية وحزبية ونخب ثقافية واجتماعية، فضلاً عن حضور شبابي لافت، معتبراً ذلك "رسالة تؤكد أن تضحيات الشهداء لا تُنسى".

وأوضح، أن المراسيم تضمنت كلمات استذكارية تناولت سيرة الشهيدة ورفاقها، إضافة إلى فعاليات ثقافية وقصائد وطنية سلطت الضوء على معاناة الكورد الفيليين، وما تعرضوا له من تهجير وإقصاء ومصادرة للحقوق خلال حقبة النظام السابق.

وأشار الفيلي إلى أن ليلى قاسم أصبحت "رمزاً وطنياً يتجاوز الانتماء القومي"، لأنها جسدت صورة المرأة العراقية المناضلة، لافتاً إلى استمرار مطالب الكورد الفيليين بإنصاف ملفات المفقودين واستعادة الحقوق القانونية والاجتماعية.

وبيّن أن المشاركين شددوا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش، وبناء دولة قائمة على العدالة والمواطنة واحترام التنوع، مؤكداً أن ذكرى ليلى قاسم ستبقى حاضرة بوصفها رمزاً للتضحية والصمود.

وليلى قاسم سياسية كوردية ولدت في مدينة خانقين في 27 كانون الثاني/يناير من العام 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.

وبدأت قاسم دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 نيسان/أبريل من سنة 1974 ألقي القبض عليها من قبل الحكومة العراقية وأعدمت في 12 آيار/مايو من سنة 1974.

وتشير روايات عائلتها إلى أنها رفضت عروضاً بترك العمل السياسي مقابل السماح لها بالدراسة في الخارج، فيما تُذكر كواحدة من أبرز الأسماء الكوردية التي أُعدمت في تلك المرحلة.