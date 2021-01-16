كاتبة كوردية فيلية تحصد أرفع جائزة سويدية

شفق نيوز/ حصلت الكاتبة الكوردية الفيلية "بلسم" على ارفع جائزة سويدية (سمولتس) للعام الحالي ٢٠٢١ عن روايتها “افق الحدث” والتي كتبتها باللغة السويدية والتي تتناولت موضوعات اجتماعية.

والكاتبة ابنة كامل كرم القيادي في الحزب الشيوعي العراقي واحد معلمي مدرسة "الاكراد الفيلية" في بغداد خلال الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم.

وبلسم من مواليد العام ١٩٨٣ في إيران والتي هجر اليها ١٩ فردا من أُسرتها قبل ولادتها، ضمن موجة التهجير التي تعرض لها الكورد الفيليون في ثمانينيات القرن الماضي بإستثناء والدها الذي كان متخفيا سرا عن اعين النظام.

و بعد التحاق الوالد غادرت الاسرة ايران الى الاتحاد السوفياتي ومنها الى افغانستان ثم هاجروا من هناك الى السويد في العام ١٩٩٠، وفي السويد اكملت الكاتبة مراحلها الدراسية كافة، وحصلت على شهادتي الماجستير في الآداب وعلوم سياسية.

وعن روايتها الفائزة بالجائزة السويدية تم طبع ٣ الاف نسخة منها ولديها النية على ترجمتها الى عدة لغات .

وتستعد بلسم لاصدار روايتها الجديدة “التفرد” في شهر آذار القادم. ومن المقرر ان تتسلم في شهر شباط المقبل جائزتها في مراسم خاصة من مانحيها بمدينة "يونشوبنك" السويدية.

و”جائزة سمولتس” جائزة سنوية أدبية مرموقة، تمنحها مؤسسة سويدية في مدينة يونشوبنك، وتهتم بأدب الهجرة.