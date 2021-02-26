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قيود كورونا تقلص دوام مدارس إقليم كوردستان في خانقين

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-02-26T07:57:43+0000
قيود كورونا تقلص دوام مدارس إقليم كوردستان في خانقين

شفق نيوز/ كشفت مديرية تربية خانقين التابعة لإقليم كوردستان يوم الجمعة عن آليات تقليص وتنظيم دوام المدارس وفقا لإجراءات وقيود الوقاية من جائحة كورونا.

وقال مدير الدائرة حسن طالباني لوكالة شفق نيوز، ان المديرية وضعت آليات وقائية وتحوطات لتنظيم دوام المدارس بمراحلها الاساسية والاعدادية، مبينا ان اجراءات الحظر فرضت تعطيل الدوام الرسمي أيام السبت والأحد على أن تقتصر ايام الدوام من الاثنين الى الخميس.

وأوضح أن دوام مدارس المرحلة الاساسية من الاول ابتدائي إلى الثالث متوسط يومان في الاسبوع  ودوام السادس اعدادي أربعة أيام فقط بعد الغاء دوام يومي السبت والأحد  فيما سيكون دوام مراحل الرابع والخامس اعداي يومين في الاسبوع فقط.

واكد طالباني ان اكثر من 5000 طالب موزعين في 33 مدرسة بينها اثنان من رياض الأطفال و6 مدارس اعدادية واعدادية صناعة  تخضع لمديرية تربية كوردستان .

وتابع بالقول ان مدارس الاقليم في خانقين اعتمدت إجراءات وقائية محكمة لمواجهة جائحة كورونا بالتنسيق مع الفرق الصحية المعنية ووزارة تربية كوردستان تحسبا لأي طارئ صحي.

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