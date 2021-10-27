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إقليم كوردستان يزف بشرى لخريجي الإعدادية في خانقين

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-10-27T07:51:16+0000
إقليم كوردستان يزف بشرى لخريجي الإعدادية في خانقين

شفق نيوز/ وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على قبول خرجي الإعدادية في قضاء خانقين والنواحي التابعة لها في الكليات والمعاهد التابعة للوزارة بمن فيهم خريجي الدراسات العربية.

وقالت جامعة كرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان وافقت على توزيع استمارات الخاصة لغرض التقديم للقبول في جامعات و معاهد إقليم كوردستان على خرجي الدراسة الإعدادية لمدينة خانقين و النواحي التابعة لها (جلولاء / السعدية / قرة تبة / جبارة / مندلى) للصف السادس الاعدادي للفرعين (العلمي الاحيائي /التطبيقي – الادبي) و كذلك الطلبة خريجي اعدادية الصناعة على ملاك المديرية العامة لتربية ديالى.

واضاف البيان ان فترة التقديم ستكون لمدة أقصاها أسبوع من اليوم الاربعاء الموافق (27/10/2021) و لغاية يوم الخميس الموافق 4/11/2021  ويتم توزيع الاستمارات في موقع بناية كلية اللغات والعلوم الإنسانية (كلية الاداب) سابقاً في قسم التسجيل.

واشار البيان الى ان قبول خريجي الدراسات الاعدادية سيكون لهم الاولوية في الكليات التابعة لجامعة كرميان اسوة بباقي خريجي مناطق ادارة كرميان .

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