قرويون ينقذون شجرتي بلوط أثريتين عبر تقليد (گَل)

شفق نيوز/ أنقذ اهالي احدى القرى بمحافظة كرمانشاه شجرتي بلوط قديمتين من خطر التكسر والجفاف عبر مراسم خاصة تسمى (گَل) خلال الاحتفال بيوم الطبيعة.

وجاء في تقرير لصحيفة همشهري الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، ان الخبير في مجال التراث الثقافي في محافظة كرمانشاه عزيز مصطفائي اكد ان "عمل القرويون معا لبناء جدار حول شجرتي البلوط القديمتين حتى تتمكنا من الاستمرار في الحياة وتبقى ذكرى لجيل المستقبل".

تعد أشجار البلوط من بين الأشجار الأصلية في زاغروس. "قرية زيلان هي إحدى المناطق الخلابة والجميلة في محافظة كرمانشاه، بين جوانرود وثلاث باباجاني".

وأشار مصطفائي إلى طقوس "گل" باعتبارها تراثًا غير مادي لهذه المنطقة، وأضاف: "تعتبر طقوس "گل" إحدى الطقوس التقليدية للتعاون والتساعد بين الناس. وفي هذه الطقوس يشارك الناس في الأشغال العامة ويكملونها على أفضل وجه ممكن دون إنفاق أي أموال.

واضاف التقرير انه من أمثلة هذا التراث غير المادي، بناء وإعادة بناء الطرق في المناطق التي يصعب الوصول إليها في قرى كرمانشاه، وخاصة في منطقة باينغان، وهو أمر لا يمكن القيام به من دون اللجوء الى طقوس "گل". واهالي باينغان هم حاملو ومؤديو هذه الطقوس، ونظرا لانحدار منطقة باينغان وانهيار الطرق بسبب الثلوج والأمطار كل عام في أوائل الربيع، ومع مراعاة الظروف الجوية، فإنهم يعيدون بناء الطرق حتى يتمكن الناس و يمكن للحيوانات الوصول بسهولة إلى مناطق التنزه والعطلات.

ونوه التقرير الى ان طقوس "گل" هي نفس تقليد التعاون والتآزر بين الناس الذي تجلى في الماضي في المجتمعات البشرية، لكن هذا التقليد في التعاون والمساعدة في قرى كرمانشاه له أهمية خاصة، بحيث يتم استخدام هذا التقليد من وقت لآخر بأشكال مختلفة مثل المساعدة في توفير المياه والكهرباء والغاز وحماية البيئة.

واختتم التقرير بالقول انه تم تسجيل طقوس "گل" بايغان في قائمة التراث الثقافي غير المادي قبل عامين.