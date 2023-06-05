قرار حكومي يكبد مزارعي خانقين خسائر مادية بتسويق القمح

شفق نيوز/ اكدت مديرية زراعة خانقين التابعة لاقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان اغلب المزارعين سوقوا محصول القمح الى الاسواق التجارية بسبب تقليص الحصص من قبل وزارة التجارة الاتحادية.

وقال مدير المديرية كاميران عبد الله، لوكالة شفق نيوز، ان "انتاج القمح في مناطق خانقين بلغ نحو 20 الف طن من 17 الف دونم، فيما حددت التجارة حصة التسويق بـ3600 طن".

واشار الى ان "خسائر مادية لحقت بالمزارعين حيث ان سعر طن القمح في الاسواق التجارية خارج مراكز الاستلام (السايلوات) يتراوح بين 600 - 700 الف دينار في حين ان السعر الحكومي هو 850 الف دينار".

وشكت محافظات ومناطق اقليم كوردستان من قلة حصص التسويق المقررة من قبل وزارة التجارة الاتحادية التي حددت بـ500 الف طن لجميع مناطق الاقليم، منها 280 الف طن من السليمانية وحلبجة وإدارتيّ رابرين وكرميان.