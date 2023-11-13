في واسط.. تنافس الكورد الفيليين يحتدم قبل شهر على الانتخابات

شفق نيوز/ يحتدم التنافس الانتخابي في محافظة واسط، بين خمسة مرشحين للكورد الفيليين للحصول على مقعد كوتا المكوّن، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويبلغ عدد نفوس الكورد الفيليين أكثر من 25% من إجمالي عدد سكان محافظة واسط البالغ مليون و400 ألف نسمة، أي أكثر من 300 ألف نسمة من الكورد الفيليين، بحسب عضو مجلس محافظة واسط السابق عن كوتا الكورد الفيليين، حيدر هشام الفيلي.

ويحق لأكثر من 740 ألف شخص الانتخاب على مستوى محافظة واسط بعد طباعة بطاقاتهم الانتخابية، وفق مسؤول إعلام مكتب انتخابات واسط، عادل محمد جاني، أما المحدثين بياناتهم فقد تجاوزا 12 ألفاً، أي بنسبة 74%.

وأضاف جاني، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هناك 5 مرشحين رجال يتنافسون على مقعد الكورد الفيليين في المحافظة، أما نساء الكورد الفيليين فقد رشحن مع القوائم العامة، لارتفاع حظوظهن معها، حيث هناك 4 مقاعد للنساء على مستوى محافظة واسط وفق كوتا النساء".

وهذا ما أوضحه أيضاً عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير، قائلاً إن "عدد مقاعد انتخابات مجالس المحافظات الـ15 غير المنتظمة بإقليم 275 مقعداً، منها 75 مقعداً للنساء"، مبيناً خلال حديثه للوكالة، أن "للكورد الفيليين مقعدين واحد في بغداد وآخر في محافظة واسط، حسب حصة الأقليات".

حظوظ الأبرز

من جهته، أشار النائب عن محافظة واسط، باسم نغيمش، إلى وجود تفاعل ورغبة عند المواطنين للمشاركة في الانتخابات المحلية، وذلك من خلال دافعين العشائري والحزبي، لكن بغياب التيار الصدري متوقع انخفاض المشاركة عن الانتخابات السابقة.

ولفت نغيمش، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "التنافس الأبرز في محافظة واسط هو بين قوائم (واسط أجمل) و(دولة القانون) و(نبني)، أما مقعد الكورد الفيليين فسوف يكون التنافس عليه بين مرشحي (واسط أجمل) و(دولة القانون)".

مقعد الفيليين

وبالعودة إلى عضو مجلس محافظة واسط السابق عن كوتا الكورد الفيليين، حيدر هشام الفيلي، فإنه رأى أن "أعداد الفيليين في واسط لا تتلاءم مع التمثيل، فهم يستحقون أكثر من مقعد، كم ان هذا المقعد مسلوب وغير محمي قانوناً، خاصة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم المفوضية بحماية مقاعد المكونات".

وأكد الفيلي، لوكالة شفق نيوز، أن "جميع الأحزاب السياسية في العراق تكالبت على مقاعد تمثيل المكونات خاصة الكورد الفيليين، حيث هناك هجمة من الأحزاب وعدم فسح المجال لترك المقعد لأهله من الكورد الفيليين المستقلين، بل بات على مرشح الكورد الفيلي البحث عن حزب يرتمي بداخله لكي يستطيع الحصول على هذا المقعد".

وأوضح، أن "هناك 5 مرشحين لمقعد الكوتا في مجلس محافظة واسط، اثنان منهم مدعومين من جهات سياسية، والثلاثة الآخرين مستقلين، ولم تتضح الرؤية بعد لهذا الصراع، فالكل يسعى لنيل هذا المقعد".

ووفق بيانات مفوضية الانتخابات العراقية، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة أن 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً ستشارك في الانتخابات.

وبحسب القانون الجديد الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فإن مجالس المحافظات العراقية تتكون من 275 مقعداً، تم تخصيص 75 منها كوتا للنساء، و10 مقاعد للمكونات، بواقع 4 للمسيحيين، و2 للكورد الفيليين، ومثلهما للصابئة المندائيين، ومقعد واحد لكل من الإيزيديين والشبك.

يشار إلى أن مجالس المحافظات المُنتخبة تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية في بغداد، وفقاً للدستور.