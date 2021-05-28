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في ذكرى تأسيس المحافظة.. دهوك تكرم طبيباً فيلياً لدوره المؤثر في علاج كورونا

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-05-28T19:39:33+0000
في ذكرى تأسيس المحافظة.. دهوك تكرم طبيباً فيلياً لدوره المؤثر في علاج كورونا

شفق نيوز/ كرّمت الإدارة المحلية في محافظة دهوك طبيباً فيلياً لدوره المؤثر في علاج مرضى فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في المحافظة.

وجاء التكريم بمناسبة الذكرى السنوية الـ52 لتأسيس محافظة خلال احتفالية أقامتها الحكومة المحلية الخميس.

وبهذه المناسبة، اختارت الحكومة المحلية في المحافظة 27 شخصية من مختلف المجالات وقامت بتكريمهم لدورهم في خدمة المحافظة خلال الفترة الماضية.

ووقع الاختيار في المجال الصحي على الطبيب مؤيد آغالي ميرزا وهو المشرف العام لعلاج مرضى فيروس كورونا في دهوك.

وجرى تكريم الطبيب ميرزا لجهوده الدؤوبة ودوره المؤثر في قيادة المؤسسات الصحية لعلاج مرضى فيروس كورونا في محافظة دهوك.

وظهر فيروس كورونا في إقليم كوردستان مطلع العام المنصرم، وشكل تحدياً وضغطاً كبيراً على المؤسسات الصحية في الإقليم.

ومؤيد آغالي ميرزا طبيب مختص في الأمراض المعدية، وينحدر من عائلة كوردية فيلية معروفة قدمت تضحيات كبيرة في زمن النظام السابق الذي غيّب 9 من أشقائه و3 من أبناء اخوته وأبناء عمومته في ثمانينيات القرن الماضي.

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