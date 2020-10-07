في خانقين .. ازدهار زراعة محصول "ممنوع" رسميا

شفق نيوز/ اكدت مديرية زراعة خانقين التابعة لاقليم كوردستان يوم الاربعاء ازدهار زراعة محصول الشلب في المناطق الواقعة تحت ادارتها فيما اعلنت تسلم 25% من المزارعين لمستحقات تسويق محاصيل الحبوب للموسم المنصرم.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز، ان توفر المياه في نهر سيروان والحفاظ على مناسيبه اسهم بازدهار زراعة الشلب في المناطق الواقعة تحت ادارتنا في "قوره تو" و"ميدان" واطراف خانقين وان المساحات المزروعة تجاوزت 1000 دونما، مستدركا القول ان زراعة محصول الشلب ممنوعة رسميا بسبب الحصص المائية وان دوائر الزراعة والموارد المائية غير مسؤولة عن أي تداعيات سلبية حيال زراعة الشلب.

وفي سياق متصل اكد عبدالله ان 25% من المزارعين تسلموا مستحقات تسويق القمح والشعير من وحدة كرميان، مبينا ان 124 مزارع من اجمالي اكثر من 500 مزارع تسلموا مستحقاتهم المالية.

وعن الخطط الشتوية اوضح قائلا، ان الخطة الزراعية الشتوية ستقر رسميا نهاية الشهر الحالي، مرجحا تخصيص اكثر من 40 الف دونم لزراعة محاصيل الحنطة والشعير .

واعرب عبد الله عن امله بتحقيق انتاجية عالية من محاصيل الحبوب بعد تهيئة جميع الظروف والمستلزمات الازمة لانجاح الخطة الشتوية.

وتشتهر مدينة خانقين بكثرة بساتينها المتكونة من اشجار النخيل والحمضيات والعشرات من انواع الاشجار المثمرة، فضلا عن الاراضي الزراعية الخاصة بالحبوب والخضروات.