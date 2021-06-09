في جزء ثانٍ.. المرأة الكوردية الفيلية المبدعة في عدد خاص لمجلة "گول سوو"

شفق نيوز/ عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين صدر العدد 109 من مجلة "گول سوو" الناطقة باللغة الكوردية اللهجة الفيلية، وقد خصص هذا العدد للجزء الثاني من ملف النساء المبدعات الكورديات الفيليات وتضمن العديد من اللقاءات مع مبدعات في شتى صنوف الابداع الثقافي والفني والنشاط المدني.

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وقد تصدر العدد موضوعا عن "رمز الشجاعة في العمل الصحفي" الكاتبة القاصة والصحفية احلام منصور؛ وموضوع لقاء مع اول سيدات الشعر باللهجة الكلهورية (مهوش سليمان بور).

وحظيت "مناضلة تقارع الالم، مناضلة من اجل الحياة (ام شوان.. قمرناز كريم كرم الفيلي) بموضوع في الملف.

وللفنانة (التشكيلية والنساجة زهرة ألفتي) في الملف لقاء عنون بـ"نسائية وكوردية وفنية"، مثلما كان للناشطة ماريا كورد جمشيدي في الملف موضوع لقاء تحت عنوان "لا ارى فرقا المرأة والرجل ولا بين الكورد وغير الكورد"

وكانت "مسرحية العشق المستعجل جذبتني للعمل المسرحي الكوردي" عنوان لقاء مع (الفنانة ماريا يونسي)؛ ولصاحبة اثمن جائزة سويدية.. امرأة من اللاجئات الفيليات( بلسم كامل كرم) موضوع في الملف ذاته.

"امنيات فتاة بين بغداد وطهران" حظيت بلقاء مع (التشكيلية احلام عسكر)؛ وكذا "حوار حميمي مع امرأة فيلية مبدعة" وهي (مستانة بيطرف).

وكان"من المؤلم ان نعرف بانفسنا لانفسنا" عنوانا للقاء في الملف مع (الكاتبة زاهدة قلندر)،؛ وكان مسك الختام لقاء تحت عنوان "من نغدة الى مهاباد الى موطن الكورد الفيليين" مع التشكيلية مريم اباريان التي اختارت لنفسها لقب "تنيا".