سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في جزء ثانٍ.. المرأة الكوردية الفيلية المبدعة في عدد خاص لمجلة "گول سوو"

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-06-09T17:02:35+0000
في جزء ثانٍ.. المرأة الكوردية الفيلية المبدعة في عدد خاص لمجلة "گول سوو"

شفق نيوز/ عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين صدر العدد 109 من مجلة "گول سوو" الناطقة باللغة الكوردية اللهجة الفيلية، وقد خصص هذا العدد للجزء الثاني من ملف النساء المبدعات الكورديات الفيليات وتضمن العديد من اللقاءات مع مبدعات في شتى صنوف الابداع الثقافي والفني والنشاط المدني.

لمطالعة العدد الخاص الضغط هنا

وقد تصدر العدد موضوعا عن "رمز الشجاعة في العمل الصحفي" الكاتبة القاصة والصحفية احلام منصور؛ وموضوع لقاء مع اول سيدات الشعر باللهجة الكلهورية (مهوش سليمان بور).

وحظيت "مناضلة تقارع الالم، مناضلة من اجل الحياة (ام شوان.. قمرناز كريم كرم الفيلي) بموضوع في الملف.

وللفنانة (التشكيلية والنساجة زهرة ألفتي) في الملف لقاء عنون بـ"نسائية وكوردية وفنية"، مثلما كان للناشطة ماريا كورد جمشيدي في الملف موضوع لقاء تحت عنوان "لا ارى فرقا المرأة والرجل ولا بين الكورد وغير الكورد"

وكانت "مسرحية العشق المستعجل جذبتني للعمل المسرحي الكوردي" عنوان لقاء مع (الفنانة ماريا يونسي)؛ ولصاحبة اثمن جائزة سويدية.. امرأة من اللاجئات الفيليات( بلسم كامل كرم) موضوع في الملف ذاته.

"امنيات فتاة بين بغداد وطهران" حظيت بلقاء مع (التشكيلية احلام عسكر)؛ وكذا "حوار حميمي مع امرأة فيلية مبدعة" وهي (مستانة بيطرف).

وكان"من المؤلم ان نعرف بانفسنا لانفسنا" عنوانا للقاء في الملف مع (الكاتبة زاهدة قلندر)،؛ وكان مسك الختام لقاء تحت عنوان "من نغدة الى مهاباد الى موطن الكورد الفيليين" مع التشكيلية مريم اباريان التي اختارت لنفسها لقب "تنيا".

related

المرأة الكوردية الفيلية المبدعة في عدد خاص لمجلة "كول سوو"

Date: 2021-05-05 12:06:10
المرأة الكوردية الفيلية المبدعة في عدد خاص لمجلة "كول سوو"

صدور عدد جديد لمجلة فيلي متضمناً جملة من التقارير والمقالات المتنوعة

Date: 2021-04-29 09:24:21
صدور عدد جديد لمجلة فيلي متضمناً جملة من التقارير والمقالات المتنوعة

متضمناً جملة موضوعات شيقة.. طالع العدد الجديد من مجلة فيلي

Date: 2021-05-30 18:41:03
متضمناً جملة موضوعات شيقة.. طالع العدد الجديد من مجلة فيلي

مجلة "فه‌یلی" تحتفي بصدور العدد 200

Date: 2020-08-31 04:55:16
مجلة "فه‌یلی" تحتفي بصدور العدد 200

صدور مجلة فيلي بعدد جديد يضم مواضيع شيقة

Date: 2021-03-31 10:22:38
صدور مجلة فيلي بعدد جديد يضم مواضيع شيقة