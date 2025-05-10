في بغداد.. ندوة تثقيفية عن حقوق المرأة بمشاركة فاعلة لنساء فيليات (صور)

شفق نيوز/ أقيم في العاصمة بغداد، مساء السبت، ندوة تثقيفية، بمشاركة 30 امرأة وفتاة من مختلف المكونات العراقية.

هذه الندوة، التي نظمتها الجبهة الفيلية، تضمنت الطرق والآليات التي من شأنها النهوض بواقع المرأة العراقية والفيلية خاصة، على مختلف الاصعدة.

وأوضحت المدربة في الندوة، نسرين عبد العال، لوكالة شفق نيوز، ان الندوة تناولت أهمية دور المرأة في المجتمع والمرتكزات التي يجب توفرها ليكون للمرأة دور فاعل في المجتمع.

واضافت عبد العال، انه تم بحث بعض القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء وابرز المعوقات التي تواجه قدرات المرأة، فضلاً عن مناقشة موضوع العنف والابتزاز الذي تتعرض له النساء.

من جانبها، أشارت صباح نور الدين، مسؤولة المرأة في الجمعية الفيلية، إلى مشاركة المرأة الفيلية في هذه الندوة الى جانب العديد من النساء اللاتي ينتمين إلى مكونات وتيارات سياسية مختلفة بغية طرح واقع المرأة وإيجاد الحلول عبر مساندة النساء لبعضهن لتجاوز الصعوبات والمعوقات.

واعربت صباح، خلال حديثها للوكالة، عن املها في عقد جلسات حوارية مماثلة لتوعية المرأة وإيصال صوتها وإثبات حضورها.

بدورها، أعربت الدكتورة إيناس الفيلي، عن سعادتها بحضور المرأة الفيلية، في هذه الندوة لطرح مظلوميتها وما عانت من تهجير وقتل.

وأشارت إلى أنها كانت مع أهلها وذويها من المعتقلين السياسيين ابان النظام السابق وهي من ذوي الشهداء ايضاً، معربة عن املها في ان يتم رفع الحيف عن المرأة الفيلية وعن نساء العراق جميعاً، وان تتوحد جميع التيارات الفيلية.

من ناحيتها، نوهت المشرفة التربوية افراح الخالدي، الى اهمية اقامةندوات حوارية حول معاناة المراة العراقية في زمن النظام البائد ومعاناة المرأة الفيلية التي تعرضت للظلم والتهميش والاقصاء والتهجير.

وشددت على ضرورة تسليط الضوء على الزمن الماضي من خلال نقل شهادات حية من ذلك الزمن كي لايتم تزييف التاريخ، ويتوهم البعض بأن زمن النظام السابق كان زمناً جميلاً فيما الحقيقة هي عكس ذلك".

اما جميلة ناصر الفيلي، الموظفة بديوان الوقف الشيعي فقد قالت، إن اجتماع اليوم بهذه الندوة في الجبهة الفيلية يأتي لبيان حقوق المرأة ومشاركتها في العمل السياسي".

ولفتت الفيلي، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى وجود العديد من المشاريع الحيوية في الجبهة الفيلية سترى النور في وقت قريب.