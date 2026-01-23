في بغداد.. الكورد الفيليون ينظمون وقفة لمساندة كورد "روجآفا" (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

نظّم عدد من ممثلي وجماهير الكورد الفيليين في بغداد، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية لمساندة الكورد في مناطق سوريا (روجآفا)، على خلفية الهجمات التي يتعرضون لها.

وشارك في الوقفة عدد من النوّاب والسياسيين والمسؤولين والشيوخ والوجهاء وغيرهم تعبيراً عن رفضهم لما يتعرّض له الكورد في سوريا.

وقال النائب عن الكورد الفيليين حيدر علي، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الكورد الفيليين وقفوا اليوم تضامناً مع إخوتهم من الشعب الكوردي في سوريا واحتجاجاً ضد ما يحدث ضدهم وضد أبناء المكوّنات، وهذا دليل على وجود انتهاك واضح أمام المجتمع الدولي وأمام حقوق الإنسان".

وطالب النائب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ"العمل على الإيقاف الفوري لهذه الانتهاكات وأن يتحمّل مرتكبو هذه الجرائم المسؤولية الكاملة، حيث أن الخلافات لا تُحل بتعقيد الأمور والقتل بحق أبناء شعبنا فالحل يجب أن يُحل بإعطاء حقوق الشعب الكوردي أينما كانوا في أية دولة".

من جانبه قال المستشار منير حداد، لمراسل الوكالة إن "هذه الوقفة الاحتجاجية من قبل الكورد الفيليين في بغداد هي ضد الهجمة الشرسة والعنصرية الشوفينية المريضة من قبل النظام الإجرامي في سوريا ضد الشعب الكوردي"، مضيفاً اننا "معروفون بمواقفنا ككورد، نحن جزء من شعب كوردستان ونفخر بانتمائنا، ونحن مستعدون لنحمل البنادق لإخوتنا في سوريا وفي كل مكان".

بدوره قال الشيخ عدنان حميد الشفي، مستشار رئيس الوزراء، إن "مطالبتنا للإنسانية، فأين الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع الأسف على الإنسانية، ولماذا نسمح بدمعة الكوردية وأن يقصوا شعرها، لكن هذا الأمر ليس بجديد على الكورد".

وأضاف لوكالة شفق نيوز، ان "كرد بغداد مستعدون للدفاع عن كل كوردي في كل بقاع الأرض".

أما فؤاد علي أكبر، وهو أحد المشاركين في الوقفة، فقال لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "شعبنا في غرب كوردستان يتعرّض لهجمة همجية من شلة من المرتزقة والمارقين بعنوان الجيش السوري ممن بدؤوا بأعمال تنكيل وقتل لأبناء هذا الشعب المظلوم".

وأضاف: "نحن نقف هنا لنقول نحن شعب كُتب علينا الموت، لكننا لن نموت، والقضية ستعود على الجميع بالشر والدمار، فهي ليست محصورة بمنطقة معينة خارج العراق، حيث أن امتدادها سيصل إلى كل بيت عراقي إن كان سنياً أو شيعياً، عربياً أو مسيحياً أو كوردياً، فالكل ملزم بدعم والوقوف إلى جانب المظلومين".