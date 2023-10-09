في ايلام الفيلية.. الجرائم الالكترونية تتصدر قضايا الاحتيال المالي في المحافظة

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة ايلام الفيلية في إيران، عن تصدر جريمة الاحتيال عبر الإنترنت جميع الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني في المحافظة، مشيرا الى انها تشكل 55% من جميع الجرائم الالكترونية.

وأوردت وكالة مهر الايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز تصريحات نائب قائد شرطة محافظة ايلام العقيد حسين نجفي أشار فيها إلى أن عمليات الاحتيال المالي تشكل 55% من مجموع الجرائم الالكترونية في المحافظة، مبينا ان جرائم الاحتيال الإلكتروني والسحب غير المرخص والوصول الى البيانات على شبكة الانترنت تمارس من خلال المضايقات ونشر الأكاذيب.

وأضاف نجفي انه لحسن الحظ تم الكشف عن نحو 97% من القضايا بفضل جهود الشرطة، مشيرا الى انه خلال الاشهر الستة الاولى (السنة الايرانية تبدأ من 21 آذار) تم رفع أكثر من 900 قضية تتعلق بجرائم الانترنت لدى الشرطة وهو عدد كبير قياسًا بالتركيبة السكانية للمحافظة.

وتابع نجفي انه خلال المدة الماضية تم الاحتيال بما مقدار 87 مليار ريال على مواطني ايلام، مستدركا انه تمت اعادة نحو 72% من الاموال التي تم الاستيلاء عليها احتيالا الى الضحايا من أصحاب تلك الأموال.