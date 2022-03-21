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فيليون من واسط.. جبال زرباطية تحتضن المحتفلين بعيد نوروز

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-03-21T15:24:28+0000
فيليون من واسط.. جبال زرباطية تحتضن المحتفلين بعيد نوروز

شفق نيوز/ احتفل المئات من الكورد الفيليين ومواطنين من مختلف القوميات العراقية بعيد نوروز، يوم الاثنين، متخذين من مدينة زرباطية الحدودية في محافظة واسط وجهة لهم لتنوع تضاريسها وبيئتها السياحية.

وأظهرت صور اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن عدداً من المدارس نظمت رحلات مدرسية إلى زرباطية للاحتفال بعيد نوروز، كما تضمنت بعض الفعاليات الفنية، إلى جانب مئات المواطنين الذين احتفل كل منهم على طريقته.

وتسلق العشرات من المحتفلين سفوح سلسلة جبال حمرين، فيما تجول آخرون بين الوديان والمنحدرات.

بدورها قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أنشطة وفعاليات متنوعة احتضنتها زرباطية الجبل والجمال، هذا اليوم بمناسبة عيد نوروز وحلول فصل الربيع".

وبين إلى أن المحافظة وفرت الأجواء الأمنية والخدمية لأبناء واسط والمحافظات الاخرى.

وأشار إلى أن المحافظة "أجرت بعض أعمال التطوير الخدمي على المنطقة كمرحلة أولى، وسيتم استكمال العمل في الفترة المقبلة، ضمن خطة لتطوير هذا المكان السياحي المميز، ليكون مقصداً للسائحين".

وأعرب المياحي عن أمله بأن "تقف الحكومة الاتحادية إلى جانبنا في مجال تطهير المنطقة السياحية من بقايا الألغام والمخلفات الحربية وإعلان المنطقة كفرصة استثمارية كبيرة".

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