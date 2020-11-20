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فيلم من اخراج كوردي فيلي مرشح للجائزة الأولى بمهرجان في إيران

Category: اخبار فيلي

Date: 2020-11-20T14:52:29+0000
فيلم من اخراج كوردي فيلي مرشح للجائزة الأولى بمهرجان في إيران

شفق نيوز/ ترشح فيلم "إجباري" من اخراج محمد جواد "خورشا" لنيل جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان يُقام حاليا في إيران.

واختار القائمون على المهرجان فيلم "إجباري" من بين 38 فيلماً قصيرا تتنافس على الجائزة الأولى.

وينحدر المخرج من محافظة إيلام الفيلية وهو نجل الدكتور عقيل خورشا الذي تم ترحيله هو وأسرته من العراق في سبعينيات القرن المنصرم أبان الحملة التي اطلقها نظام البعث ضد الكورد الفيليين لمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتجريدهم من المستمسكات الثبوتية.

واحرز الفيلم المرتبة الثانية من ناحية الأخراج، والرابعة في اعداد السيناريو فيما حقق ممثلان اديا دورين في الفيلم المركز الاول والثاني ضمن فعليات مهرجان الفيلم القصير في إيران.

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