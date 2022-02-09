فيديو.. شقيقان يواجهان البطالة بمشروع ترفيهي الأول من نوعه في خانقين

شفق نيوز/ لم تثنِ البطالة عزيمة الشقيقين شادان ونوشيران، بعد اكمال الدراسة الجامعية ليجعلا من مطبخ، مشروعهما الترفيهي والذي يعد في الوقت نفسه دارا ثقافية، وبات اليوم مقصداً للعوائل والشبان.

مقهى "قهوتي" يعد الأول من نوعه وتجربة اجتماعية رائدة.

شادان تشعر بالسعادة الغامرة وهي تعد وتقدم المشروبات والحلويات للعوائل والزبائن الذين يرتادون المقهى.

وروت لوكالة شفق نيوز، قصة نجاح مشروعهما، بعد أن تحديا الظروف والصعاب، وتقول إنها خريجة جامعة السليمانية قسم إدارة المبيعات وهي الأصغر بين الاشقاء والشقيقات الخمسة وأن المشروع تولد تحدياً للبطالة وانعدام فرص العمل، لافتة الى ان ابرز مقومات نجاح المقهى حب المهنة والبراعة في صناعة الحلويات.

وتضيف أن المقهى يكتظ بالعوائل والزبائن يوميا وهو متنفس ترفيهي لاهالي خانقين.

من جانبه يقول نوشيروان حكيم إن المقهى الأول من نوعه من حيث الفكرة وهو مكان ترفيهي وثقافي نال اعجاب واقبال العوائل بشكل كبير وركنا هادئا لقراءة الكتب والمطبوعات الثقافية.