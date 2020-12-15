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فنان كوردي فيلي يحصد جائزة في مهرجان "نصير شمه" ببغداد

Category: اخبار فيلي

Date: 2020-12-15T09:41:17+0000
فنان كوردي فيلي يحصد جائزة في مهرجان "نصير شمه" ببغداد

شفق نيوز/ حصد الفنان التشكيلي آوات فريدون كريم ملك الاركوازي جائزة تكريم في مهرجان الفنان "نصير شمه" الذي انطلقت فعالياته قبل ثلاثة ايام على قاعة المسرح الوطني في العاصمة بغداد.

وقال الاركوازي لوكالة شفق نيوز، انه تم تكريم الفنانيين التشكيليين فقط  في المهرجان الكبير الذي تم فيه ايضا تكريم اكثر من خمسين شخصية سياسية وثقافية واعلامية

والفنان التشكيلي آوات كريم شارك في العديد من المعارض في بغداد وإقليم كوردستان والعديد من مدن جنوب العراق، وشارك في معارض دولية  في مصر وتونس والامارات

والفنان من مواليد ١٩٦٥  ترخج من كلية الهندسة الفرع الكيمياوى يستوحي لوحاته من المدرسة السريالية.

وفي السياق حصلت الطالبه ثناء عبد علي الفيلي في محافظة واسط على شهادة الماجستير في علم الاجتماع بدرجة جيد جدا عن رسالتها الموسومة "معاناة الكورد الفيليين وعمليات تهجيرهم".

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