فنانو خانقين يضيئون قاعة "كولبنكيان" في معرض "أفكار جمالية" ببغداد (صور)

شفق نيوز/ احتضنت قاعة كولبنكيان في بغداد، يوم الثلاثاء، معرض "أفكار جمالية"، الذي جمع نخبة من فناني خانقين وبغداد في تجربة إبداعية تهدف إلى تعزيز الحراك الفني العراقي.

وجاء المعرض برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد الفكاك البدراني، وإشراف دائرة الفنون العامة، ونظمته جماعة "ألوان الطيف" للفنون في خانقين بالتعاون مع مؤسسة فنون الثقافية.

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من الشخصيات الرسمية والثقافية، إلى جانب ممثلي النقابات والجمعيات الأدبية والفنية، الذين أكدوا أهمية دعم الفنانين المحليين وخلق فرص للتبادل الفني بين المحافظات.

دور المعارض في تعزيز الهوية الثقافية

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال مدير مؤسسة فنون الثقافية، وهاب السيد، إن المعرض يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التنوع الفني العراقي، حيث يتيح للفنانين من مختلف المدن التعبير عن هويتهم الثقافية عبر أعمالهم.

وأضاف السيد، أن مؤسسة فنون الثقافية تسعى إلى مد جسور التواصل بين الفنانين العراقيين، وتنظيم فعاليات تسهم في نشر الثقافة الفنية محليًا وعالميًا.

إبداعات خانقين تزين بغداد

من جهتها، أكدت عضو اللجنة التحضيرية للمعرض، رفاه المعموري، أن هذا الحدث جاء ليبرز إبداعات فناني خانقين، ويعزز حضورهم في المشهد الفني العراقي، حيث قدم الفنانون (31) عملًا فنيًا متنوعًا بين اللوحات التشكيلية وأعمال الخزف، بمشاركة (13) فنانًا وفنانة، ما أضفى طابعًا فنيًا زاخرًا على المعرض.

فقرة "مستشكيل" وتكريم الفنانين

وبينت المعموري لوكالة شفق نيوز، أن المعرض تخلل تقديم فقرة فنية بعنوان "مستشكيل"، قدمها الفنان هاوار كوردستاني، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، ليختتم الحدث بتكريم الفنانين المشاركين بشهادات تقديرية، تثمينًا لمساهمتهم الإبداعية في المعرض.

تطلعات لمزيد من التعاون الفني

وأكدت المعموري، أن نجاح هذا الحدث يشجع على إقامة المزيد من المعارض المشتركة بين المحافظات، مشيرةً إلى أن فناني خانقين لديهم الكثير ليقدموه للمشهد الفني العراقي.

وأوضحت، أن مثل هذه المعارض تسهم في نقل التجارب الثقافية المتنوعة وتعزيز التبادل الفني بين المدن العراقية.

ويُعد معرض "أفكار جمالية" أحد الفعاليات التي تنظمها دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، بالتعاون مع المؤسسات والجماعات الفنية، بهدف تشجيع الإبداع المحلي، وتسليط الضوء على المواهب الصاعدة، وتعزيز التواصل الفني بين المحافظات العراقية، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في البلاد.