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فايزر وسوء التثقيف يزيدان ضعف الإقبال على لقاحات كورونا في خانقين

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-07-03T09:14:25+0000
فايزر وسوء التثقيف يزيدان ضعف الإقبال على لقاحات كورونا في خانقين

شفق نيوز/ أكد مسؤول طبي في خانقين، يوم السبت، أن ضعف الإقبال على لقاحات كورونا، سببه سوء التثقيف المجتمعي وعدم توفر لقاح فايز الأمريكي في المدينة.

وقال مدير القطاع الصحي في خانقين الدكتور سرمد يونس البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإقبال على لقاحات كورونا (استرازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني) مازال ضعيفاً جداً بسبب سوء التثقيف المجتمعي والشائعات الخاطئة  التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال لقاحات كورونا".

وأضاف أن "لقاحات كورونا البريطاني والصيني، فعالة جداً وانتجت من مناشئ عالمية رصينة ومعتمدة في دول متطورة في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأثبتت فعاليتها الطبية أيضاً، لكن رغبات الأهالي تميل إلى لقاح فايزر الأمريكي والذي سيصل خانقين قريباً، ويعول عليه لضمان إقبال واسع ولمواجهة تداعيات فيروس كورونا وأخطاره".

ودعا البياتي، المؤسسات الإعلامية والمجتمعية والدينية إلى "التثقيف لتعاطي لقاحات كورونا باعتبارها تحصين وحماية ضد فيروس كورونا ومستجداته" .

وتؤكد السلطات الحكومية والصحية في العراق ضعف الإقبال نحو لقاحات كورونا، بسبب مخاوف وشائعات بعيدة عن الحقائق الطبية والعلمية، فضلاً عن تأثر المجتمع بحرب بتلك الشائعات وتفاوت المستوى الثقافي.

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