غياب الثلوج عن سفوح كوردستان يحرم خانقين من القوافل السياحية

شفق نيوز/ اكدت مديرية سياحة خانقين التابعة لاقليم كوردستان، يوم السبت، انخفاض مرور القوافل السياحية بالقضاء المتوجهة الى الاقليم بسبب تأخر تساقط الثلوج.

وقال مدير سياحة قضاء خانقين، سمير سردار، لوكالة شفق نيوز، ان "سياحة خانقين سجلت انخفاضاً كبيراً بتدفق السواح المتجهين الى اقليم كوردستان لاحياء احتفالات رأس السنة الجديدة بسبب البرد القارص وانعدام الثلوج في الاقليم التي تعد متعة الاحتفالات".

واكد ان مديريته "منحت تصاريح مرور محدودة للسواح عبر قضاء كلار والى كوردستان لم تتجاوز اصابع اليد الواحدة واقتصرت على كروبات محدودة"، مؤكدا انخفاض مرور القوافل والكروبات السياحية عبر دائرته بنسبة 70% عن العام الماضي".

يذكر ان دائرة سياحة خانقين تمنح تراخيص وتصاريح مرور الكروبات السياحية والسواح نحو اراضي اقليم كوردستان لتسهيل مرورهم دون تأخر او معوقات.