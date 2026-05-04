غرامة مالية ضخمة على مهرّب عملات عراقية وأميركية في منفذ مهران الإيراني

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية في محافظة إيلام الفيلية، يوم الاثنين، صدور حكم قضائي "ثقيل" بحق أحد مهربي العملة في منفذ مهران الحدودي المحاذي للعراق، ومصادرة ملايين الدولارات والدنانير العراقية وفرض غرامة مالية باهظة.

ونقلت تقارير صحفية إيرانية ترجمتها وكالة شفق نيوز، عن مدير عام هيئة التعزيرات الحكومية في إيلام، سيد مهدي محمدي، قوله إن المحكمة المختصة أدانَت مسافراً بمحاولة تهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة، مبيناً أن الحكم يعد واحداً من أكبر الأحكام الصادرة في قضايا الفساد الاقتصادي بالمحافظة.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن المبالغ التي ضُبطت بحوزة المهرب هي: 96 مليوناً و509 ألف دينار عراقي، و55 مليوناً و727 ألف دولار أميركي.

وقررت المحكمة مصادرة جميع الأموال المذكورة، بالإضافة إلى إلزام المدان بدفع غرامة مالية للخزينة الإيرانية تقدر بـ361 ملياراً و177 مليون ريال إيراني.

وأوضح المسؤول الإيراني أن العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة أدت للإطاحة بالمهرب أثناء محاولته عبور الحدود، مشدداً على أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة أوسع للحد من تهريب العملة والمضاربات غير القانونية التي تؤثر على اقتصاد المنطقة.

ويعد منفذ مهران المقابل لمنفذ زرباطية في محافظة واسط العراقية من أهم المنافذ البرية التي تشهد حركة تجارية ومسافرين نشطة بين العراق وإيران، وغالباً ما تعلن السلطات على جانبي الحدود عن إحباط عمليات تهريب مماثلة.