غالبية سكانها من النساء.. قرية فيلية بلا ذكور بسبب الهجرة

شفق نيوز/ رأى عضو الهيئة العلمية في كلية الدراسات بجامعة طهران رسول صادقي، يوم الاثنين، أن العصر الجديد في إيران، بمثابة عصر الهجرة، لافتاً إلى أن جزءًا من تدفق الهجرة الذي تشكل في البلد يرجع إلى أن رأس المال البشري لا يتحول إلى رأسمال اقتصادي واجتماعي.

ونقل موقع "تجارت نيوز" الإيراني عن صادقي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، قوله: "في أجزاء كثيرة من البلاد، يتم طرح جدل حول ما يسمى ثقافة الهجرة".

وأضاف: "يمكنني أن أضرب مثالاً على قرية في مدينة ديريشهر في محافظة ايلام الفيلية، حيث غادر 115 من شبابها إلى أستراليا؛ وفي هذه القرية أيضا، غادر 40 من هؤلاء الشباب، الذين لم يتمكنوا من الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية في عام 2015".

وأشار عضو الهيئة العلمية في كلية الدراسات بجامعة طهران، إلى أن "هذه القرية في محافظة إيلام الفيلية، الخالية من الرجال أصبحت الآن مكونة من الإناث تقريباً".

يذكر أن إيران تحتل المرتبة الأولى في هدر رأس المال البشري، بينما تحتل المرتبة 12 عالمياً من حيث رأس المال البشري.

وبحسب آخر تقدير رسمي لمصادر داخلية إيرانية، يبلغ عدد المهاجرين خمسة ملايين و200 ألف شخص، وتشير التقديرات خارج إيران إلى أن عدد المهاجرين الإيرانيين يبلغ نحو سبعة ملايين نسمة.