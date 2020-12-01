عندما لعب كوردي فيلي دوراً بتحرير الموصل

شفق نيوز/ برز دور وقصة كاوه الكوردي الفيلي في فيلم الموصل العالمي الذي انتجته شبكة نتفلكس، وعرض مؤخراً على منصتها الرقمية، وتناوله المدونون والنقاد بصورة إيجابية، على الرغم من تعرض الفيلم لانتقادات مختلفة

وقدم الفيلم الشاب كاوه في لقطته الأولى وهو في اشتباك مع عناصر من تنظيم داعش في أحد ازقة الموصل، سرعان ما يجد نفسه مع قوات التدخل السريع بعد طلب قائد الفرقة منه للتطوع للانتقام لمقتل عمه على يد الإرهابيين، ليلعب دوراً بارزاً بمهمة تحرير المدينة.

والفيلم أخرجه ماثيو كارناهان، وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون، وهو أول فيلم صوّر بالكامل باللغة العربية، وباللهجة العراقية تحديدا، وعرض الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي العام الماضي.

ويتمحور فيلم “الموصل” على وحدة خاصة في القوات العراقية حاربت تنظيم الدولة الإسلامية بين 2016 و2017 لاستعادة مدينة الموصل (شمال العراق).

ومنتجا العمل هما الأخوان أنتوني وجو روسو، منتجا فيلم “المنتقمون.. انتهت اللعبة” (Avengers -End game) الذي حقق إيرادات أسطورية حين عرض في السينما، وأكدا أنهما لم يترددا “لثانية واحدة” في تصوير فيلم الموصل باللغة العربية الأصلية.

وبعد 4 أشهر من استعادة الموصل من تنظيم الدولة في ديسمبر/كانون الأول 2017، بدأ التصوير سرا في المغرب لأسباب أمنية مع طاقم مؤلف بالكامل تقريبا من عراقيين.