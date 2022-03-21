عشرات الآلاف يحيون نوروز عند "خاصرة" ديالى الحدودية

شفق نيوز/ أكد مسؤولون وناشطون، يوم الاثنين، عودة احتفالات أعياد نوروز بقوة كبيرة الى بلدات نواحي مندلي وقزانية شرقي ديالى والحدوديتان مع ايران وسط ترجيحات بتوافد اكثر من 50 الف سائحاً.

وقال الناشط المدني عمر المندلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "مناطق مندلي 83 كم شرق بعقوبة شهدت اليوم اكتظاظا وازدحامات في الطرق والمرافق السياحية والدينية المختلفة للاحتفال باعياد نوروز وسط أجواء بهيجة عمت مناطق مندلي".

واكد المندلاوي ان "احتفالات النوروز هذا العام كانت غير مسبوقة وسط ترجيحات بتوافد اكثر من 50 الف سائح لقضاء العطلة والاحتفالات المتميزة في مناطق مندلي الطبيعية رغم الجفاف والظروف الاخرى".

بدوره اعلن مدير ناحية قزانية ومدير مندلي وكالةً مازن اكرم عن خطة امنية وخدمية شاملة لتأمين أعياد النوروز في 10 مناطق سياحية شملت المزارات دينية والشلالات والسدود والبساتين والمعالم السياحية الاخرى في مندلي وبانسيابية عالية".

واكد اكرم لوكالة شفق نيوز، ان "الخطة تسير وفق مضامينها المرسومة رغم الازدحامات والتوافد الكثيف للسائحين نحو مناطق مندلي وقزانية"، مشيرا الى ان "ظروف الجفاف لم تؤثر على خصوصية النوروز في مندلي وقزانية".

ورجح أكرم توافد عشرات السائحين من مختلف المناطق نحو مندلي وقزانية لقضاء أعياد النوروز بعد افول جائحة كورونا وحظر الاحتفالات بالمناسبة خلال العامين الماضيين.

ويعتبر عيد نوروز، اليوم الأول لعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار، ويحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

وتحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط، أعياد نوروز، مثل إيران وأفغانستان وباكستان، وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.

وأمس اوقدت مدن كوردستان شعلة نوروز إيذاناً ببدء السنة الكوردية، حيث قدم كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني التهاني للشعب الكوردي بالمناسبة.